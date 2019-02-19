【TVB Secrets】揭藝人騷錢計法　月薪最慘隨時只得二千蚊？

無綫藝人蓋世寶、李天翔接連因不被公司尊重而宣布離巢，與此同時，甘草級演員劉桂芳亦在fb大呻被減薪95%，令唔少網民都有感無綫完全係用完即棄。

蓋世寶就係因為兒童節目進行大革新，被安排入戲劇組而變成under騷，雖然公司唔使佢還騷，但就提出減薪，令佢決心離巢。（網上圖片）

月薪二千蚊？



減薪95%聽落都幾誇張，但到底點解會發生呢？據知情人士透露，無綫與藝人之間的合約大概可分為經理人約（親生仔/女）、長約以及Part time約。「長約藝人最基本係一年30騷，騷價則因人而異，而喺合約期內，如果接到處境劇像《愛．回家之開心速遞》，就好易爆騷，而當你爆騷後，藝員部同事就會借啲易為藝人推job，因為公司已經履行咗合約內嘅騷量，無乜必要再俾錢你賺，同埋都要保障其他藝人嘅騷量。」據知情人士透露，無綫藝人騷價差距甚大，新人隨時得800元一騷，換言之，就算一年簽30騷的話，年薪頂多係24,000元，真係唔知夠交租定夠食飯。

《後生仔傾吓偈》一星期播映4集，再加上其他劇集、綜藝主持，陸浩明、麥明詩同馮盈盈要爆騷並唔難。（資料圖片）

一個騷半小時 死人車頭相都計半個

至於所謂嘅騷又點計呢？據知情人士透露，一小時嘅劇集可作兩騷計算。「如果你劇集前半小時，無論係不停咁出現，又或者只係得個背影，都係計一騷，萬一拍完被刪戲的話，都會計一騷，因為你有返工嘛，萬一拍唔晒，要擇日重拍話，就係計兩騷。」而除了劇集之外，近年大台主力發展嘅big big channel，其節目則當作1/3騷計算，特約廣告就以0.2騷計，而錄VO就當半騷計。

至於綜藝節目的話，雖然係一集作一騷計，但由於不少綜藝節目都一日錄影幾集，所以都唔難爆騷，萬一節目一集分拆幾日錄影的話，亦只係作一騷計。「如果『Under騷』的話（演出量不足），隨時有機會第二年要還騷，變相白做，但亦都有得傾嘅。」至於加薪這回事，雖然喺無綫係會發生，但據知情人士透露，試過有藝員在續約時，得到每騷加50元嘅「賞賜」，亦有試過以經濟不景為由，要求藝人降低騷價，難怪近年唔少離巢藝人都話不被尊重。

TVB每年都有大量劇集、節目出產，想要參與其中甚至係爆騷，其實好睇藝人本身肯唔肯爭取機會，當然亦都好講彩數。 （資料圖片）

至於part time合約，原來喺無綫被稱為「6騷制」，除咗唔會有full time合約嘅年假、醫療保險及強積金等福利外，一年亦只保證有6個騷，難怪甘草級演員劉桂芳被轉成part time之後，人工會被減一大截。雖然聽落弊多於利，但據知農夫、林盛斌(Bob)都係「6騷制」藝人，最主要係因為自由度較為高，不會影響他們接無綫以外的工作，但對知名度較低的藝人來說，影響都幾大。

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