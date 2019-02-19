本月少女《Butterfly》MV再香港取景　港女Vivi黃珈熙影都唔見？

韓國大型女團本月少女LOONA今天（19日），推出改版專輯《X X》，並帶著主打歌《Butterfly》回歸韓國樂壇。13位成員港人韓星ViVi黃珈熙、Yves、眞率、夏瑟、Kim Lip、Chuu、姬振、賢眞、Go Won、汝真、Choerry和Olivia Hye一改風格，以成熟的面貌再次與粉絲見面。

本月少女新歌《Butterfly》今天正式推出，從預告片和照片可見，這次音樂風格比出道歌《Hi High》的青春少女風，變得更成熟。官方介紹《Butterfly》是一首感情得來，又充滿力量的歌曲，能夠展示出組合從未有過的幹練和成熟，粉絲都非常期待。而且希望通過音樂發揮「蝴蝶效應」，得到當中的勇氣找回自我。《Butterfly》MV除了在韓國取景外，更特別到了香港、深圳、美國和冰島拍攝，可是說落重本製作。

本月少女今天推出的《Butterfly》，風格明顯比出道歌成熟得多。（影片截圖）

《Butterfly》MV分別到了香港、深圳和美國等地取景，出動多位模特兒。（影片截圖）

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提到本月少女到香港取景，粉絲想必會想起當中的香港成員ViVi，以為作為主人家的她會有份來港拍攝。可是MV和預告片中，只見Chuu和Yves有份參與，未見Vivi身影。不過就有粉絲在網上解釋，這是有關到本月少女各小分隊之間的人物設定，因此她沒有在香港拍攝。不過今天公開的MV中，可說是極少Vivi的鏡頭，甚至可以用幾乎沒有單人鏡頭來形容。雖然要在12人中嶄露頭角難上加難，可是希望Vivi能有更多表現的好機會。

Vivi的獨唱部分可說是一秒即逝，希望未來能夠有更多表現機會。（影片截圖）

本月少女《Butterfly》MV拍攝花絮：