乞丐版彭于晏似到嚇壞人　羅志祥又同小販撞樣？

台灣兩大男神羅志祥（小豬）﹑彭于晏高大靚仔就人人皆知，想不到民間界亦出現這兩大男神的蹤影。講緊嘅就是「人有相似」，有網友發現某一位小販似足小豬同一位乞丐似足彭于晏，在網上引起廣大討論。

乞丐遠睇似足彭于晏。（網上圖片）

網友還以為是他真人拍電影。（視覺中國）

根據網友Post的相片，在店舖外頭睡覺的乞丐遠睇果真貌似彭于晏，見他身體彎曲側睡，頭部向外雖然閉眼但整個臉型﹑皮膚膚色都似足彭于晏，均是長臉型﹑黝黑皮膚，不講還以為是彭于晏本人在街頭拍戲添。不少網友見到都大吃一驚笑到見牙唔見眼「笑尿了」﹑「乞丐也好看」…更認為同臉不同命。

小販就連身形都似。（網上圖片）

羅志祥舊時膚色黝黑，同小販極似樣。（網上圖片）

除了乞丐彭于晏之外，小販羅志祥就被大家公認為最似本人。身穿球衣短褲舉起雙腳的他，染了一頭金色頭髮而且中分，加上他瞼型同小豬一樣屬圓臉，遠睇似足小豬N年前在「四大天王」組合時期的樣，十分好笑。網友見到小販簡直笑死，覺得他整個人好有靈魂，紛紛表示要去睇他添「要去抓這個小豬」，最好笑的是還有一些網友相信是真的羅志祥，認為他在拍綜藝節目，真係似到咁。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【食德好】，每$50可為12個家庭提供一餐回收蔬果及食物：https://heart.hk01.com/zh/project/10003