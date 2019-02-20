【2019國際中華小姐】大馬彭嘉伊視陳曉華係勁敵：笑容好有感染力

《2019國際中華小姐競選》將於下月二日舉行，19位來自世界各地的候選佳麗今日（20日）首次會見傳媒，並逐一上台自我介紹。

ovane坦言自己在馬來西亞很少機會講廣東話，今次首次在這麼多人面前講廣東話令她份外緊張。（葉志明攝）

事前被視為奪冠大熱，絕對非來自吉隆坡的「大馬女神」6號彭嘉伊（Jovane）莫屬，皆因她去年以大熱姿態奪《2018年馬來西亞華裔小姐》冠軍頭銜，並同時奪「完美體態女神」、「最上鏡女神」及「人氣女神」的獎項。身為大馬小姐的Jovane表示正積極進入備戰狀態，為保持完美體態，貪食的自己不得不戒口：「食比較多雞蛋，因為雞蛋冇咁肥！但因為冇太多時間，運動嘅時間比較少。」

她表示自己在共餘18位佳麗當中，與代表香港的5號陳曉華（Hera）最老友，並經常從她身上學廣東話。雖然同Hera最friend，不過Jovane亦把Hera當作自己最大對手：「我覺得每個佳麗都各有千秋，但我非常喜歡Hera的氣質，我覺得她好像一個天使一樣，她的笑容非常有感染力！」同樣來自馬來西亞的2017年中華小姐亞軍林宣妤（Serene）早前公開接受訪問時表示非常看好Jovane，她笑言Serene也有跟她打氣：「佢有同我講加油，叫我enjoy成個process！」