【中華小姐2019】陳曉華與大馬代表最friend　原來關林宣妤事

《2019國際中華小姐競選》決賽將於下星期六舉行，今日（20日）19位候選佳麗出席記者會首次正式與傳媒會面。代表香港出戰的應屆香港小姐冠軍陳曉華（Hera）笑言自己身負重任，現正努力戒口，盼能在決賽當晚展示完美體態：「我覺得自己做得幾成功嘅！我人生中都未試過有一個禮拜多啲可以戒到夜晩嘅澱粉質，希望可以堅持到決賽喇！」

陳曉華（Hera）自從當選港姐之後雖然經常面對傳媒，不過她笑言今日重新以參賽者身份面對傳媒，好像「由零開始」一樣非常緊張。（葉志明攝）

眾多佳麗之中，Hera坦言自己與來自吉隆坡的「大馬女神」6號彭嘉伊（Jovane）最熟，並且很快就與對方成為好朋友，原來與好朋友林宣妤有莫大關係：「我係第一個認識佢嘅，一入TVB見到嘅就係佢！而且佢同Serene（林宣妤）係同一個國家嚟，我覺得特別有親切感！因為我同Serene都好熟嘅，所以自然會覺得佢（Jovane）好nice！」。Hera表示由於Jovane廣東話不太好，她亦主動擔當對方的廣東話老師，希望可以幫助到Jovanne。

自己被同樣視為奪冠大熱的「大馬女神」視作比賽最大對手，Hera謙虛表示：「我覺得好多佳麗都係（奪冠大熱），因為我都有問其他佳麗會表演咩才藝呀，發現佢哋個個都好多才多藝㗎，所以我都要加把勁先得喇！」