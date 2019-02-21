【大老千】因「王晶女兒」身份被挑剔　王子涵：有好評已經足夠

王子涵昨日（20日）與一眾TVB劇集《荷里活有個大老千》演員，到尖沙咀酒樓吃新春開年飯，她表示「缽仔糕」是自己首次令觀眾留下深刻印象的角色：「好特別，出到街好似有啲家人、好close嘅朋友叫我『喂，缽仔糕！』呢個係好開心嘅一件事嚟，好感激可以遇上呢個角色。」

王子涵、鄭則仕、李施嬅及張慧儀等一眾《荷里活有個大老千》劇中演員再度聚首吃新春開年飯。（葉志明攝）

子涵近日因一邊食砵仔糕一邊爆喊尋找爸爸的一幕，播出後而大受網民讚賞，她直言這場戲是自己整部劇最喜歡的一個場面，並憶述拍攝當時想著爸爸王晶：「好多人話識喊唔代表戲好，嗰場戲唔係淨係一滴眼淚可以幾擔心搵唔返爸爸，我好想做到一啲深層次啲嘅感覺，雖然理解唔晒，都仲有好多空間畀我發掘。」

子涵表示與其他導演合作相比，與爸爸王晶合作時會他會更加用心提點自己要注意的地方。（葉志明攝）

由於背負著「王晶女兒」的身份，觀眾自然對她有更高要求而常常雞蛋裏挑骨頭，子涵坦言會到論壇看網民的意見：「當然好多好harsh嘅留言我都有睇過，但係喺呢啲留言之中，我都見到有好評，我覺得已經好足夠。」子涵笑稱會樂觀面對批評，並會從批評中反省自己的演出，努力提升自己，同時亦希望觀眾可以給她多少少包容：「我第一次擔任一個重要一啲嘅角色，大家可以畀多少少空間我，等我有少少改進，我都想做得更好。」