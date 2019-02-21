10億千金黃文意未受減薪潮影響　轉做無綫親生女：價錢好滿意

雖然TVB近日頻頻減藝人薪，但黃文意就成功獲轉約為親生女。

因《3日2夜》而成功吸晴嘅黃文意（Mandy）過往雖然參與過唔少劇集拍攝，但戲份唔算多，不過，相信接下來情況將會有所改變，因為黃文意已經由無綫合約藝員變成親生女。佢接受訪問時透露合約剛簽無耐，為期5年，至於點解會被轉做親生女，黃文意就話自己都唔清楚，更笑言因為太開心，所以未有過問太多，至於價錢方面，佢就話：「OK架，我自己都好滿意，係開心價。」

黃文意話無論係拍劇定做綜藝都交由公司安排，自己無特別要求，至於《3日2夜》呢一幕會否係絕響？相信唔會。

黃文意自2016年加入無綫後，拍劇之餘亦做過娛樂新聞主持，不過，令佢火速為人所熟悉一定係《3日2夜》以及緋聞男友唐文龍。問到成為親生女之後會傾向哪一方面發展，黃文意表示一切交由公司安排。「因為有拍過劇亦都有做過主持，所以唔係太擔心，覺得都可以應付到。唯一的隱憂就係個樣生得太細，所以有留長頭髮，希望適合成熟嘅角色。」至於會否發生「封胸」情況呢，黃文意就只係話「性感唔係好適合自己」，即係都可以繼續性感啦！其實除咗幕前外，黃文意亦有修讀香港大學嘅文學碩士，她跟無綫簽約時亦表明希望盡量不影響學業。「每星期有兩堂，影響就應該唔會好大，希望公司比多啲嘢我做啦。」

之前因為唔小心po錯相而傳出與唐文龍戀情。做咗親生女後，公司可有暗示要將所有戀情低調，黃文意話公司暫時未有提及。

其實黃文意除「最強Body」外，其家底亦十分吸引，有指黃父在內地經營LED生意，公司發展得甚有規模兼上市，身家保守估計逾10億。對於「10億千金」呢個稱號，黃文意就話好有壓力，並謂「我好怕啲人assume啲錢係我，我只係一個窮女藝人同學生，手上擁有嘅資金都拎咗去做生意，自己都好好奇到底10億係點計出嚟。同埋其實盤生意唔止我爸爸，仲有其他親戚架。」原來係家族生意，即係隨時唔止10億?!雖然黃文意口口聲聲話自己窮，但佢每月都有俾家用父母。「因為之前做主持，再加上外面嘅job，所以收入都唔錯，養活到自己，比家用唔係好多，可能都係夠佢哋食飯飲茶，不過爸爸媽媽都明白嘅。」而喺同公司簽約前，黃文意亦有與父母商量，並得到支持。「希望我做藝人之餘，亦好好充實自己，好似朱千雪咁，讀一啲專業課程。」