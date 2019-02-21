徐若瑄曬22年前與家姐的仙氣合照　兩姊妹都咁靚！

現年43歲台灣女星徐若瑄（Vivian），擁有精緻臉孔和一副魔鬼身材，是娛樂圈出名的性感凍齡女神。日前她在IG曬出22年前，與家姐的舊合照，相中的她清純美麗，站在她身旁的家姐雖然不是藝人，但不比妹妹遜色，有另一種清爽的美！

當年姐姐陪Vivian 去拍戲，其實佢本人都係一個靚女！（IG圖片）

Vivian當時年僅21歲，照片中的她非常青春，身穿一襲白色波點連身裙，回眸向掌鏡人微微一笑，這一笑足以傾城；而站在旁邊比她大一歲的姐姐也相當吸睛，身穿白色背心加上直腳牛仔褲，配上腰包和波鞋，完全是今年最流行的打扮！令Vivian都忍不住狂讚：姊的老爺鞋和霹靂腰包好時尚啊」，而且姐姐微微昂頭，風將頭髮吹亂，好有一種不羈的美！Vivian兩姊妹的仙氣樣貌，驚豔不少網友，紛紛留言：「兩個都超美」、「而且是不施粉黛，原汁原味的純天然的美！」、「都漂亮！你都沒變啊」、「完全逆齡啊！現在看起來更年輕！」

姐姐（右）宜家都係咁靚！（IG圖片）

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