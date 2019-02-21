【如懿傳】皇后病榻上含恨而終　數學解釋到乾隆為何唔傷心？

由周迅、霍建華主演的內地清宮劇《如懿傳》逢星期一至日晚上11點50分在翡翠台播出。有別於《延禧攻略》中乾隆（聶遠飾）的專一，霍建華扮演的皇上卻是一個多情之人，令觀眾直呼渣男。

今晚播出的劇集中，富察皇后（董潔飾）重病臥床，在彌留之際同乾隆於床榻長談，並祈求乾隆不可立嫻妃如懿（周迅飾）為后，但皇上無心再聽。雖然她承認妒忌、陷害嫻妃，但對落毒害如懿一事極力否認，不過卻令乾隆難以信服，最後留下她一人，在房內含恨而終。儘管董潔施計害周迅，但更多壞事是由旁人挑唆所致，令網友對她也有一絲惋惜，認為不應該由她一人孭鑊。

董潔飾演的富察皇后在最後一刻也無得到乾隆的諒解。（視頻截圖）

不過，自古帝王多情，後宮難得一人心，走了一個富察皇后，霍建華在劇中還有周迅、嘉妃（辛芷蕾飾）、純妃（胡可飾）、玫嬪（何泓姍飾）等，以及後期深得寵愛的炩妃（李純飾），可謂艷福無邊。由於妃嬪眾多，不少觀眾對皇帝的房事也感到好奇，而相關的研究也層出不窮。自從去年清宮劇風靡亞洲，乃至國外之後，很多國家都紛紛談論、研究中國古代王朝。

近日，由於BBC報道了一篇名為《數學與皇帝嬪妃侍寢安排的關係》，令國外媒體都在八卦中國古代皇帝的侍寢問題。報道指出，數字在中國古代管理睇過宮廷事務中發揮了至關重要的作用，連皇帝的行房此處，也與數學息息相關。

根據《周禮》記載，古代有名號的后妃「編製」為：「一后、三夫人、九嬪、二十七世婦、八十一御妻，凡一百二十一人。」根據《周禮·天官·九嬪》所言：「凡群妃御見之法，月與后妃其像也，卑者宜先，尊者宜後。女御八十一人當九夕，世婦二十七人當三夕，九嬪九人當一夕，三夫人當一夕，后當一夕。亦十五日而遍雲，自望後反之。」即每15個晚上，皇帝要同121個女人發生關係，次序也遵從月相變化，上半月月亮由缺而滿，「卑者宜先」，而下半月則「自望後反之」，地位最高的妃嬪最先侍寢，即第一晚由皇后「獨享」，第二晚由3位夫人侍奉，第三晚有9位嬪陪伴，第四至六晚每晚同9位世婦共枕，第七至十五晚每晚亦有9位御妻服侍。據BBC西班牙語報道稱，該算法根據等比數列的數學概念，每組女性數量是前一組的三倍，確保十五個晚上，皇帝能夠臨幸後宮中的每個嬪妃。

後宮侍寢示意圖。（微博圖片）

對於古代皇帝來講，治理國事固然重要，繁衍子嗣也是責任之一，網友見到之後也紛紛感歎「皇帝太忙了」，而也有網友質疑只是「胡說八道」，但有人回應是「《周禮》記載」，認為確有其事。而在南宋文人周密的《齊東野語》第19卷中記載，這是五代時期梁國的一位博士設計，並非實踐，同明清以及故宮似乎也並無關聯。

根據南宋文人周密的《齊東野語》第19卷記載，每15日，皇帝要同121個女人發生關係是由五代時期梁國的一位博士設計，並非實踐。（網絡截圖）

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