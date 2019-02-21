郭可盈蔡少芬張可頤賀黎姿　四大TVB花旦重聚勾起觀眾回憶

黎姿（黎珈而）日前在港交所為旗下的卓珈控股集團有限公司主持由創業板轉為主板的上市儀式，不少人都感嘆她依然Keep得好好，是名副其實的「最靚CEO」。昨晚（20日）黎姿出席公司晚宴，還邀請到多位圈中好友出席，張可頤、郭可盈及蔡少芬都有同場，四人更一起合照，「四大花旦」再度同框，這個場面實在難得！

近年主力打理醫學美容公司的黎姿，邀請多位圈中好友出席晚宴，馬浚偉也有現身。（微博圖片）

四位女神同樣是90年代至千禧年代間TVB的當家花旦，曾拍攝不少經典劇集，之後四人陸續離開TVB，各自發展。這次相隔多年聚首一堂，她們依然明艷照人，更勾起觀眾好多回憶。當中49歲的郭可盈、47歲的黎姿、45歲的蔡少芬都已經結婚並做了媽媽，而49歲的張可頤至今未婚，令不少人感嘆昔日的當紅花旦各有各精彩。

馬仔在微博上載多張合照，回憶即刻返晒嚟！（微博圖片）

郭可盈

當年參選香港小姐入行的郭可盈，憑《刑事偵緝檔案》系列中Jessie一角成功入屋，她有份參演的《創世紀》也是不少劇迷心目中的經典。2004年她與林文龍結婚，婚後淡出幕前，專心照顧家庭，將整副心機放在囡囡林天若身上。郭可盈不時參與女兒的學校活動，也會趁着假期一家三口外遊享下天倫樂，有女萬事足。

郭可盈與林文龍婚後生咗囡囡林天若，唔經唔覺囡囡已經9歲喇。（微博圖片）

+ 8 + 7 + 6

黎姿

出生演藝世家的黎姿，14歲就進入娛樂圈，在《古惑仔》系列中飾演細細粒一角令觀眾留下深刻印象，她曾主演《倚天屠龍記》、《金枝慾孽》、《火舞黃沙》、《珠光寶氣》等多套人氣劇集，憑標緻的樣貌及精湛的演技深受觀眾喜愛。不過2007年她的弟弟黎嬰遭遇嚴重車禍，為了專心照顧弟弟及打理弟弟的美容中心，黎姿在翌年宣布退出娛樂圈，同年與商人馬廷強注冊結婚，婚後生了三個囡囡，家庭美滿。前年她任主席及行政總裁的醫學美容公司在港交所上市，由一位藝人轉變成「最靚CEO」，如今的黎姿事業家庭雙豐收，非常幸福。

黎姿日前在港交所為旗下的卓珈控股集團有限公司主持由創業板轉為主板的上市儀式。（微博圖片），

+ 7 + 6 + 5

蔡少芬

近年主力在內地發展的蔡少芬，當年以17歲之齡參加香港小姐獲得季軍。加入TVB後，她憑着《天地豪情》中的出色表現獲得《萬千星輝頒獎典禮1998》最佳女主角，年僅25歲就勇奪視后，至今仍然保持最年輕視后的紀錄。而她與吳啟華更因為合作《妙手仁心》成為經典熒幕情侶，先後齊齊獲得「最佳拍檔大獎」及「我最喜愛的拍檔（戲劇組）」。2008年她與張晉結婚，婚後誕下兩個女兒。近年蔡少芬參演不少內地電視劇及綜藝節目，深受內地觀眾歡迎。

Ada一家四口好幸福！（微博圖片）

+ 8 + 7 + 6

張可頤

張可頤1994年參加香港小姐入行後，在多部劇集中擔正做女主角，她在《難兄難弟》中飾演程寶珠一角形神俱似，一炮而紅。2003年憑《九五至尊》的呂四娘奪得「本年度我最喜愛的女主角」。其後她因為拍攝《長恨歌》太入戲，再加上愛犬病逝而導致甲狀腺分泌失調，患上甲狀腺功能亢進症，令到頸腫面腫。這次患病也讓她險些毀容，因此她不得不暫停手頭上的工作，靜心休養。此外她的感情之路也不大順遂，張可頤曾有一段長達8年的戀情，最後分手收場。之後與經理人陳榮森拍拖7年後也告吹，2008年，她在主持《更上一層樓》時認識從事金融行業的曾安邦，兩人拍拖未夠一年，男方就向女方求婚，但被拒絕，有傳是因為張可頤不願為了男友退出娛樂圈，所以選擇分開。

張可頤素顏依然好靚女！（微博圖片）

昔日的四大花旦中，其中三位都已經結婚為人母，但張可頤依然形單隻影，但從她在微博分享的生活照中可見她非常享受自在的單身生活，拍戲、健身、旅行，生活同樣精彩！