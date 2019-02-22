【單車遊學團】麥明詩炒車打破隔膜　潘梓鋒：肌膚之親friend咗

Bryan本身同麥明詩互不認識，都擔心拍攝時相處不來：「因為佢係港姐冠軍，又係10優，有好多光環嘅人， 不過經歷咗28日嘅相處，原來佢好貼地，好易相處。」（梁碧玲攝）

潘梓鋒（Bryan)今晚（21/2）現身將軍澳電視城舉行的《東張西望》春茗聯歡晚宴。Bryan早前顆拍麥明詩拍攝無綫節目《單車遊學團》踩單車橫跨中國、老撾、越南、泰國及柬埔寨5個國家，為期28日，在征途上麥明詩曾意外炒車受傷送院，經過醫生診症後，休息一個星期無大礙繼續行程，最終兩人順利完成創舉。

潘梓鋒笑言麥明詩炒車唔止一次，間中都會炒下車。（梁碧玲攝）

Bryan回想起當日意外心有餘悸：「，我見佢踩喺我前面，我係後面跟住佢，當時落梗斜，佢右邊有架車駛過掂到到佢，佢即時失控向左邊炒低咗，，因為當時都幾驚險，因為好多車駛過，有機會啲車轆到佢，我即刻停低部車，跑過去抱起佢去馬路邊，一路咁喊，作為一個女仔要踩幾千公里，又付出左咁多心機，起初頭嗰幾日大家都唔係好熟，真係到佢出事嗰一刻我見到都心痛，我仲同佢講笑：『經過今次同你有肌膚之親後，我就同你friend咗』，就係咁打破咗我哋之間嘅隔膜，之後大家成為咗好朋友，天南地北乜都講。」