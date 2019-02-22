老公張丹峰疑出軌經理人　48歲洪欣貼16字：我太笨了

48歲洪欣同老公張丹峰婚變？事緣洪欣近日在社交網站發文，言語間似乎不快，隨後又將該則帖文刪除，再次引發外界揣測婚變傳聞。其實，今次的猜測已經不是屬於第一次，就在去年10月的時候，她一句「打女人的男人要不得」，引發家暴疑雲，令外界極擔心她的婚姻狀況。

洪欣同張丹峰第三次傳婚變。（網上圖片）

其實就在去年7月份的時候，網上瘋傳張丹峰背妻出軌其經理人畢瀅，網民更一度搜索到證據懷疑他們，就好似平時日常生活中他們經常穿「情侶裝」，同款的衣服﹑同款的鞋子﹑同款的手鐲﹑戒指，而且在不同聚會中就好比去主題公園玩，大家合照中畢瀅的站姿比較依靠張丹峰，又拉住其女兒的小手，感覺令人覺得他們更似一家人，以致大家有所懷疑，事件鬧得沸沸揚揚。

事件相隔3個月洪欣突然在社交網站貼出一句「打女人的男人要不得」，令外界不禁懷疑他們婚姻生變，之後先知道原來是一場誤會，只因她睇完一則阿婆遭年青男人暴打的新聞，有感而發而已。

網民不斷搜出證據懷疑張丹峰同其女經理人（左一）有染。（網上圖片）

同款戒指。（網上圖片）

而相隔4個月的婚變傳聞之後，她近日又突然發文：「怎麼才可以做個聰明的女人，我太笨了」令大家聯想是否婚變？不少網友都為洪欣打氣，總覺得她是一位單純的女人，希望他們的婚姻生活可以好好的「加油欣姐」﹑「出軌就不能容忍，加油」…鼓勵她要好好做自己，只要自己過得開心就可以。

洪欣這一句說話再度令人懷疑婚變。（網上圖片）

洪欣的婚姻生活令人擔心。（網上圖片）