江華兒子陳耀淙眼大大似林峯　棄入娛圈獻身醫護界

圈中不少星二代，繼承父母衣缽入行，江華與麥潔文的25歲長子陳耀淙（Bryan），遺傳父母的優良基因，擁有一雙大眼睛，有幾分似林峯。不過他有自己一套的想法和價值觀，沒有選擇加入娛樂圈，而是投身醫護界為大眾服務。

江華與麥潔文的25歲長子陳耀淙（右一）有幾分似林峯。（FB圖片）

Bryan從未想過靠父母的名氣入行，亦認為自己沒有遺傳到父母的唱歌演戲天份，而且星二代的光環令他感到壓力。他從小的志願是做醫生，即使成績未達標，仍不改一顆教人的心，轉投公開大學改讀護理學，畢業後到公立醫院做護士。

Bryan自小立志做醫生，雖然成績未達標，但他轉做護士繼續服務大眾，一樣滿足。（FB圖片）

比起娛樂圈五光十色的生活，做護士穩打穩扎，Bryan坦言沒有想過靠這份工作發達，但求夠食就得，行正路做正確的事，不丟父親的架，他真的非常生性。媽咪麥潔文對於囝囝如此懂事感到非常安慰，她在facebook轉載相關報道，並留言：「謝謝大家的讚許，希望陳耀淙不會因此而驕傲，加油啊！」

Bryan行正路，希望不丟父親的架，真係好乖仔！（網上圖片）

Bryan細個勁靚仔！（網上圖片）

麥潔文早前接受電台訪問時，透露與囝囝Bryan的一席話，令她非常感動。Bryan實習時要到老人家中清理傷口和打理大小二便，麥潔文聽罷問他：「你會唔會覺得好厭惡性？」Bryan 對她說：「都係㗎，不過我覺得值得，因為我哋幫老人家打理好屋企後，老人家覺得舒服就會對佢嘅病情好有幫助。」麥潔文對於囝囝如此有同理心相當感動，亦非常支持他的工作，而網民亦大讚江華和麥潔文把兒子教得很好。

麥潔文以囝囝為榮。（網上圖片）

網民大賺江華和麥潔文家教好好（FB圖片）