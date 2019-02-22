李珊珊神隱7年多後終出關　大談患病經歷：精神比肉體更痛苦

現年41歲的李珊珊自2011年10月在上海出席慈善賽車活動後，一直未有再出席公開活動，亦鮮有在社交網站露面，直至前年她才在微博裏面貼上一張口罩照。同年有傳珊珊生腦瘤兼患抑鬱症，雖然她否認患癌，但事實上她的健康的確出現問題，單單是濕疹已經令她非常煩惱。

今晚（22/2），珊珊終於露面，出席東華三院主席王賢誌舉行的《誌友共聚》慈善音樂會，神隱7年的她不但介紹東華三院醫療服務，亦分享自己在患病時的個人感受，指自己當時精神比肉體更痛苦：「自己呢幾年患病得出嘅感受，就係要靠自己，亦都唔需要人哋同情、憐憫，因為呢條路係崎嶇，精神比肉體更痛苦。」她又指病人最需要是有人陪伴，亦需要堅強面對自己病情：「大家各司其職就可以走出呢條路，我好明白有啲病係可以解決，有啲係不能解決，所以要堅強，個過程係唔過癮，但一定會走到出嚟，如果個病係唔能夠解決，我都衷心希望大家可以善用時間，唔好埋怨。」

李珊珊大談患病經歷。（網上圖片）

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