【泰神劇】變性兒子戀上繼母　仲跟親生阿爸玩三角戀

無綫劇集為人垢病的地方，劇情來來去去也是爭產、臥底，而且任何題材，最終都會淪為三角戀，加上BBQ式大團圓結局，仲睇港劇的觀眾確實買少見少。其實近年泰劇質素愈來愈好，之前的《天生一對》就掀起煲劇熱潮，近日網上瘋傳一張泰劇海報，由泰國紅星Push主演，最特別是他由攣變直，又玩變性，全因為愛上繼母，總之倫理關係七國咁亂，真係秒殺唔少港劇。

泰國神劇講到變性兒子愛上繼母，仲跟親生阿爸玩三角戀。（IG圖片）

近日在網上瘋傳的泰劇《Bai Mai Tee Plid Plew》，暫時未有中文譯名，但劇集內容已經超吸引，講述男主角Nira(Push)跟生母相依為命，但他卻是同性戀人士，亦因此跟爸爸不咬弦，而Nira繼母卻對他兩母子十分照顧，Nira心存感激，更因而攣變直愛上繼母，最意想不到是繼母原來又是同性戀者，Nira只得變性以女兒身追求繼母。

劇中Baifern演出變性後的Nira，連親生父親都愛上她。（IG圖片）

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泰國型男Push飾演男版Nira，本身是同志，因愛上繼母而攣變直。（IG圖片）

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如果至此大團圓又點會叫做神劇，Nira以女兒身的新形象再次出場，擁有天使臉孔，魔鬼身材，這個惹火角色由《初戀那件小事》的女主角Baifern演出，Nira千方百計追求繼母，少不免有大膽的同性親密場面，更加出人意表是Nira父親竟然愛上了變性後的兒子，更打算拋棄第二任妻子，而Nira繼母知悉Nira的秘密，究竟她跟Nira關係會如何發展，Nira又會否將繼母拗番直呢？在此先賣個關子，但如此曲折離奇的情節，肯定不會出現在師奶劇主打的無綫，係時候轉煲泰劇啦。