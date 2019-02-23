【小姐姐的花店】徐熙娣踩單車跌親　老公第一反應竟然係影相？

內地綜藝《小姐姐的花店》是明星經營體驗真人騷節目，由徐熙娣（小S）、宋佳、春夏、歐陽娜娜、林彥俊、王琳凱擔任常駐嘉賓，六位將在17日時間內共同經營一間位於意大利佛羅倫薩的花店，體驗其中的酸甜苦辣。

在最新一集，幾人前往上班的途中，剛好偶遇佛羅倫薩馬拉松，當宋佳回憶當地的環城單車賽，感歎車手們踩得又快又有型時，小S便提起幾年前自己踩單車摔倒的經歷。當日她同老公許雅鈞（Mike）聯同友人去公園踩單車，心血來潮同朋友比賽誰踩得快，在落斜時失速，情急之下亂按剎車，結果整個人由單車上呈拋物線形式飛了出去，塊面率先著地，當場即叫救護車。

小S同嘉賓們講述當年踩單車摔倒的過程，以拋物線形式由單車上飛了出去。（視頻截圖）

小S於2015年踩單車摔倒的照片，當時還讓姐姐大S徐熙媛代班主持《康熙來了》，她在微博中寫到：「昨天開開心心跟老公和朋友去騎腳踏車，結果下坡失速，整個人飛出去臉著地， 當場叫救護車，真的嚇死跟痛死了！謝謝姐姐幫我代班，謝謝老公照顧，謝謝救護人員! 騎車真的要戴安全帽！我看我得去拜個拜還什麼的！謝謝大家關心。」

小S同Mike結婚14年，育有三個寶貝女兒，一家五口幸福美滿，小S也經常在社交平台同老公放閃，分享女兒們的生活，但過去都不時會有關於她被家暴、婚變的傳聞。2015年，小S在踩單車時導致面部受傷，在她曬出傷照之後還引發外界不少猜測，甚至連媽媽都懷疑，難怪Mike要拍照留下證據，真是好氣又好笑。

小S說當年踩單車出事故，老公叫完救命之後竟然還要拍照，以免被人誤會家暴。（視頻截圖）