【Lovelyz．多圖】校園Look勁可愛　為來港開騷寫中文：我愛你哋

韓國女團Lovelyz自出道起便走清純可愛路線，近5年來吸引不少K-pop迷成為Lovelinus（Lovelyz粉絲）一分子，本月14至17日Lovelyz在首爾舉行一連四場演唱會，特別是今次演唱適逢情人節，自然吸引大批Lovelinus捧場支持。日前Lovelyz所屬經理人公司Woollim娛樂發布演唱會花絮照，可見8位成員Baby Soul、智愛、智秀、美珠、Kei、JIN、洙正、叡仁穿上校園風服裝，散發拿手的可愛魅力。

Lovelyz早前發布演唱會海報拍攝花絮，以校園風格示人。（網上圖片）

李美珠平日相當鬼馬，不過拍照時表現就非常專業。（網上圖片）

Kei紮起孖辮，一如以往可愛。（網上圖片）

逐格睇Lovelyz演唱會海報拍攝花絮

+ 20 + 19 + 18

另外，LOVELYZ將於3月24日假亞洲國際博覽館Runway11，舉行「LOVELYZ CONCERT IN HONG KONG - LOVELYZ 3 OF WINTER WORLD」演唱會，將首爾演唱會的熱情帶到香港。早前LOVELYZ特意用中文寫上「我愛你哋」及「到時見」字句，率先向香港Lovelinus打招呼，隊長Babysoul又明言LOVELYZ很期待和大家見面，各位Lovelinus準備好下個見LOVELYZ未？

Lovelyz下個月將會來港開騷。

Lovelyz特意寫中文向Lovelinus打招呼。

大家覺得Lovelyz的中文如何呢？