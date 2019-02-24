「泰」山寨《Produce 101》被指沒購韓國版權　網民：100000%抄襲

韓國偶像選秀節目成行成市，皆因《Produce 101》系列誕身的限定團體I.O.I、Wanna One和IZ*ONE都取得優秀成績。選秀熱潮更吹到亞洲各地，如洐生出內地的《偶像練習生》、《創造101》和《青春有你》等節目，當中更包括未有向韓方購買版權的製作。近日即將播出的泰國版《Produce 101》（ลูกทุ่งไอดอล），公開主題曲MV，被指是抄到足的山寨節目外，100名參賽者的造型外貌更成為熱話。

去年已有泰國版《Produce 101》開播的消息，指已購買版權外，韓國也即將派工作人員到泰國協助拍攝。網上亦有疑似參賽者名單流出，一個個高顏值小鮮肉，令粉絲非常期待。可是計劃突然有變，令節目擱置。近日泰國ZENSE娛樂突然公開泰國版《Produce 101》的消息，但卻變成女團選秀節目，與一直流傳的消息完全相反。消息傳出後，有人提出其版權問題，質疑節目未有向韓方購買版權，有抄襲之嫌。

泰國版《Produce 101》主題曲公開，對K-Pop粉絲來說這個場面應該熟口熟面。（網上圖片）

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泰國網民都鬧爆：100000%抄襲

22日官方公開節目主題曲，從影片中可見，100位穿著同款打歌服的女參賽者站在巨型金字塔舞台上，並與韓版《Produce 101》一樣由Center（中心）打開序幕。單是從舞台設計及開場可見，已經有抄足韓版的感覺，有泰國網民「手指拗出唔拗入」：「我肯定，100000%抄襲！」（I'm Thai. I confirm this copy 100000%﻿）。有韓國網民更提出，部分舞步與《Produce 48》的《Pick Me》相似，批評對方明顯的抄襲行為。對於抄襲指控，泰國製作方依然未有回應，可是不少泰國人竟主動在網上道歉，指對於自己國家出現山寨節目而感覺羞恥。

有泰國網民主動為抄襲一事道歉，指節目明知被指責也不會承認。（網上截圖）

部分參賽者素顏照：

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燕瘦環肥樣樣有 哨牙妹你頂得住冇？！

不論節目抄襲與否，泰國版《Produce 101》已成功在泰國和亞洲地區造成話題。可是100位參賽者的質素參差，成為大眾關注的重點外，網上亦出現不少人生攻擊的惡評，如「媽媽也能參賽？」和「BLACKPINK Lisa果然是女神級質素」等。而主題曲MV中，每人都笑容十足落力跳舞，不過吸引與否就因人而異。參賽者的硬照更是相當「吸睛」，動作生硬之餘，更被設計出外星人風的詭異髮型，疑似被造型師大整蠱！節目將於3月9日首播，未知開播後觀眾的反應又會如何呢？

有網民對比泰國版《Produce 101》和《Produce 48》主題曲，指連舞步都有抄襲成份。（網上圖片）

一次過睇曬100位參賽者：