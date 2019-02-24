【福爾摩師奶】陳瀅演到負能量爆燈　足足兩個月唔敢見朋友

陳瀅今天（24日）出席電視劇《福爾摩師奶》的宣傳活動，劇中她飾演一名藝術家，「表面我畫畫之餘仲會有其他技能，當然唔劇透得太多，呢個女仔睇落似簡單女仔，但其實佢人生經歷好多事，令到佢性格會顯得寂寞，演時候好攰，因為實在太慘，所以成日都要用負能量心情去演，所以幾大挑戰。」

陳瀅今天（24日）出席電視劇《福爾摩師奶》的宣傳活動。（葉志明攝）

拍攝這段日子陳瀅很害怕面對朋友，因她角色需要將心情變得很沉重，更害怕將負能量傳染給身邊人，所以她有兩個月沒有跟朋友約會，不過拍完後她透露很快調整心情，但現實每人也會有負面情緒，陳瀅笑言她的舒發很簡單：「我會食嘢，乜都會食，我每日都一定要食嘢，唔食嘢我會發脾氣，一有嘢食我就會好滿足，我好客易氹，都好容易養。」

陳瀅演呢個角色其間感到空虛及寂寞，唔知嗰陣時佢有無好凍呢？（葉志明攝）

陳瀅身為現今緋聞女星最多之一，但這套劇到現時為止暫時沒有緋聞出現令到她很感恩，「難得一套唔傳，當然唔想傳緋聞，其實每次拍劇都會有緋聞呢樣嘢，全因為要同對手溝通，溝通比較親密就會有緋聞，但演員溝通係必須要對我嚟講。」