【福爾摩師奶】莊思明又同楊明講分手？　無奈回應：同佢感情穩定

莊思明今天（24日）出席電視劇《福爾摩師奶》的宣傳活動，思明劇中飾演一名名妓，思明透露劇中角色很可憐，對於妓女這角色思明更沒有厭棄：「成日做好人好乖乖女就好大路，好多角色好想試。」

莊思明今天（24日）出席電視劇《福爾摩師奶》的宣傳活動。（葉志明攝）

思明笑言這次沒有很多的性感演出，但她現在已告訴大家她演的角色最後是會死掉，思明想起拍攝死了的那一幕倒在地上幾小時不動真的很辛苦：「拍我死嗰場我好刻骨銘心，我真係以為自己就快死，因為嗰個時候好凍，又瞓地下幾個鐘不動，因為當時身上血漿要連住個身，我唔可以隨便郁動，所以越瞓越寒。」

思明拍攝她角色死亡那一場戲倒在地上幾個小時，思明為了不想令血漿浪費也不敢大動作。（葉志明攝）

自從莊思明與楊明宣布拍拖後一直傳出分手事情，早前再度傳出分手，思明看見這報導也奇怪：「點解會無端端又傳分手，我想知點解覺得感情有問題，朋友有發報導畀我睇，我嗰一刻就覺得啲人諗到乜就寫，我同佢感情穩定，唔會有大起大落，其實佢身邊無乜女性朋友，我諗佢都好想成為報導中入面嗰個佢，佢男性朋友比較多，佢睇到新聞無同我交代，反而佢經理人即刻搵我，因為被影嗰個女仔係佢經理人，經理人覺得好無辜點解會拖埋佢落水。」