【鄭伊健演唱會】Encore唱數碼暴龍主題曲　90後開心到跳起﹗

係回憶呀﹗鄭伊健再次舉行紅館演唱會，《Along With Ekin Live Concert 2019》，不論是喜歡Sky哥哥、浩南哥，還是夾咗你條菜的長髮伊健。樂迷一聽到伊健開騷已仆去買飛，昨夜終於完成首場演出，演唱會不但唱足所有首本名曲，伊健更換上多個造型，睇極唔厭，一起重溫演唱會的精彩時刻﹗

上演機械人大戰一幕，令觀眾睇到目瞪口呆。（梁碧玲攝）

伊健素來喜歡打機砌模型，更有人形容他像是從動漫中走出來的人物，聶風、陳浩南、華英雄，全部都能輕鬆駕馭。今次演唱會也不乏一些熱血動漫元素，唱出《情路狂奔2011》、《一起飛》、《Beautiful Day》，鄭伊健以吸血鬼伯爵的造型現身，身邊怖滿骷髏頭一起起舞。唱至《興波作浪》、《友情歲月》時，更有2個人手操作的機甲在台側走出大戰，加上煙火爆炸效果，吸引全場目光，讓人看得目瞪口呆。原來這個機械人是伊健特意從日本請回來，難怪有男士看過這幕後也禁不著大叫：「鄭伊健你好型呀!」

伊健台上答謝太太蒙嘉慧，淨係個甜笑都閃盲觀眾。（梁碧玲攝）

唱完《迷戀》，伊健除了多謝老闆及團隊外，更特意在最後多謝太太，令身處現場的蒙嘉慧甜笑不已。冧歌攻勢一浪接一浪，唱出《吻惑》、《感激我遇見》，伊健亦相當識玩，著歌迷合唱，自己則負責旁白，重現出劇場版的畫面，不過內容則改為講述自己歌手生涯中遇到的每一位，最後以《我的歌》作結。

紅館都聽到《自動勝利Let's Fight》!好想攞返部數碼暴龍機出嚟對戰﹗（梁碧玲攝）

Encore部份，或許會勾起不少八、九十後之魂，身穿背心騷肌的伊健唱出《自動勝利Let's Fight》，即為動畫《數碼暴龍》的第一代主題曲，引發全晚高潮，台下樂迷紛紛高興得跳起，似乎童年回憶仍是冇得輸。緊接著《心照》，伊健主動走到台邊，拿起樂迷的手機合照，幸福感滿載。最後唱出《有你便有我》、《Together》、《For u and me》為全晚演出畫上句號。