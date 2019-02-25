森美慘遭女兒當眾拒合照「食檸檬」：好似俾前世情人飛咗

森美不單是伶牙俐齒的主持人，而且還是個廿四孝爸爸，落力賺錢為一對子女供書教學，相信仔女都感受到森美的愛。森美昨日（24/2）出席一個公開活動，女兒曦童亦以去年活動得獎者身分登場，雖然兩父女罕有同場，不過女兒卻拒絕與森美合照，令森美頗為「瘀皮」，又在Instagram笑言是「失戀的感覺呀」、「享受過初戀就要付出代價」。

森美今日接受《香港01》電話訪問時透露，早於參與活動前已經兩度詢問女兒能否一同合照，惟皆被女兒拒絕，所以已經有心理準備。森美又指自己和女兒沒有如過往一樣親密，所以有種失戀的感覺：「以前我出門口嘅時候，佢會跳上嚟攬實我錫我一啖，而家佢只會俾個側邊膊頭我攬下，嗰陣我有種失戀嘅感覺，好似俾前世情人拋棄咁，我都唔記得幾時開始佢無錫我，好似係小學六年班初期開始，如果我知道嗰下係最後一刻，一定會好好珍惜。」

森美與女兒一同出席公開活動，卻被對方拒絕合照，森美形容感覺似失戀。（網上圖片）

慘被女兒拋棄的不只森美一個，連太太也「身受其害」：「佢拖住個女隻手唔夠十米，阿女就甩開佢隻手，覺得自己好瘀；太太嘅時裝觸角都唔錯，不過有次佢幫阿女喺日本揀衫，阿女就話：『呢啲係大媽嘅衫』明明嗰件係今季最新嘅衫嚟，所以話你諗係好嘅品牌，唔等於佢覺得係好嘢，可能我哋想要貴嘢，但佢只係想要街邊貨都唔定。」

曦童過往曾獲選為小太空人到美國受訓，近年變得較為低調。（網上圖片）

對於女兒步入青春期，森美又有甚麼對策？「希望自己接受到佢生命中唔一定要有你嘅事實，以前你管接管送，而家你要佢等十分鐘都唔肯，證明你喺佢生命中開始毫不重要。我諗起我細個嗰陣，夜晚食飯寧願同朋友、女朋友，甚至同女朋友嘅屋企人食飯，都唔會同屋企人食，而家全香港家長都現眼報，諗起呢點大家都會錫番自己父母。」森美又奉勸各位家長將心比己，不要將自己想法強加於人。

對於子女步入青春期，森美對應方法是調節心態，將心比己。（資料圖片）

另外，森美又提到女兒事後澄清無意在記者面前令自己「瘀皮」，只是不知道有記者記錄當時場景。森美又形容女兒為人較低調，現時都不太願意和自己接受訪問，不過問到女兒是否無意加入娛樂圈，森美就表示：「佢可能唔想靠我嚟上報，佢靠自己上報可能又OK，佢或者想用自己形象展現俾大家睇，而唔係喺我嘅護蔭下出名。」森美笑言過往女兒曾提出想做DJ，森美要求對方要考到醫科或其他神科才能闖娛圈，但現在最重要是子女樂在其中，自己對子女的職業就無所謂。

森美過往希望子女考到神科，現在反而不太執着，圖左為兒子曦樂。（網上圖片）