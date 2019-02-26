楊千嬅為巡迴演唱會日日練跑　笑稱已諗定退休要轉型做……

還有一個多月楊千嬅的世界巡迴演唱會便會正式開始，千嬅指這次是特別緊張：「其實每一次開show都有壓力，但今次特別有壓力，因為始終唔係香港開始，要重新適應好多事，同埋成個show要用成年去做，要用全年365日去訓練，呢個意志同狀態一啲都唔易。」

要用一整年時間忙巡迴演唱會，事業和家庭千嬅也盡力找一個平衡點：「我努力用休息時間去陪小朋友，去同佢睇書同上堂，做應該要做嘅嘢，平時星期六同日係家庭日，仲有陪我阿媽同奶奶呢。」

楊千嬅到澳門出席德晉集團春茗活動。（梁碧玲攝）

為了演唱會有一個精彩演出千嬅她日夜段練體能，在練習跑步的期間也遇到窩心的事情，「開始認到好多街坊，佢哋會畀打氣說話，其實好暖，喺跑道上變咗一種感情，有個伯伯會同我講楊小姐日日跑步小心受傷，然後佢會講解一啲無咁易受傷方法，呢個係一種人情味，香港特色。」

千嬅為巡迴演唱會日日練跑，更有很多網留言友問她在那裡練跑。（梁碧玲攝）

千嬅笑言已為退休作打算，籌備做旅遊KOL：「其實成日幫朋友同屋企人去訂機票同搵旅行社已經有資料，咁我可以分享，有諗過退休做呢樣順便自己去玩嘛，工作於娛樂。」