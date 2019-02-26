金泰希RAIN兩年抱兩宣布懷有第2胎　今年9月再度榮升父母

老人家成日話生小朋友最好生兩個，可以有個伴成長，仲最好係一仔一女湊成好字。韓國演藝圈金童玉女Rain以及金泰希，17年1月結婚後火速造人成功，同年10月誕下一女，話咁快呢日又宣布懷有第2胎，兩年抱兩真係恭喜曬呀﹗

Rain以及金泰希17年1月低調結婚。（視覺中國）

自婚後金泰希就專心做人妻人母，對上一套戲劇作品已經係2015年嘅劇集《龍八夷》，中間只係出席一啲代言活動。據韓國傳媒報導，金泰希經理人公司喺2月26號宣布喜訊：「金泰希最近懷上第二個孩子，預產期為9月，成為兩個孩子的母親。2017年10月將大女兒擁入懷中後，再次如祝福般到來的相會，金泰希現在懷著激動和感激之情好好安胎。感謝一直支持金泰希的粉絲們，希望大家祝福新生命的到來，謝謝大家。」

婚後金泰希未有再拍劇專心相夫教女，今次成功兩年抱兩，睇怕真係復出無期啦。（視覺中國）

上一胎宣布有孕後，金泰希喺懷孕15周時有出席活動。而再度榮升爸爸嘅Rain早前來港工作後，最近忙於宣傳新片《自行車王嚴福童》。日前他透露金泰希會支持其電影，而Rain今日將會喺韓國出席新片試映會，相信到時應該會回應再為人父嘅心情。

上一胎懷孕十五周時，金泰希曾出席代言活動，身型完全無走樣。（視覺中國）