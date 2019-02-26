【流行經典50年】網友讚超水準期待新作　泳兒：一直堅持唱廣東歌

TVB節目《流行經典50年》，每集都請一班大家熟悉嘅藝人歌手，上去獻唱那些年嘅經典歌曲，真係一響起前奏已經回憶返曬嚟，識跟住一齊唱。呢日泳兒同吳浩康擔任嘉賓，唱出《花無雪》以及《我的回憶不是我的》，短片上載短短一日已經超過4萬2千觀看次數，過百留言大讚演出極精彩﹗泳兒接受《香港01》訪問時表示相當驚喜：「有啲網民話2019年仍然都聽緊，多謝你地。」

泳兒呢日同吳浩康以及許靖韻一齊參加《流行經典50年》錄影。

泳兒同阿Deep眨下眼都出道十幾年，一直被視為實力派唱將，特別係泳兒，由一出道嘅第一首派台歌《感應》已經令人驚艷，更奪得「十大中文金曲」及「新城勁爆歌曲」，係第一位憑第一首派台歌奪歌曲獎嘅女歌手。呢晚先由泳兒獨唱出當年第二隻個人專輯主打歌《花無雪》，空靈高亢而不刺耳唱出「為何你令我活到仲夏仍像初冬」，令人不禁代入歌詞引起無限愁緒。

演出片段上載短短一日已經超過四萬二次觀看次數。

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唔少網友大讚泳兒呢日係超水準表現﹗（影片截圖）

唔少網民都大讚泳兒唱功一流，但同時為她未能在香港樂壇大紅大紫感到可惜。「香港人真係吾識欣賞好歌手！泳兒首首歌都甘好聽樣又唔差，唔明點解會唔紅。」、「live都好聽到痴線，睇完電視要即刻再聽﹗」、「紅唔紅真係講命講運，最紅嘅未必係最有實力，最有實力又未必最紅……希望泳兒可以遇到一個爆出嚟嘅機會啦﻿」

好多網友問咁好嘅歌手到底去咗邊，其實泳兒一直都有唱歌，去年亦有推出一首《騎膊馬》，更參加過內地音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》第三季，獲得猜評團一致好評，師兄古巨基忍唔住眼紅紅咁同Vincy講：「你真的很好，很努力，你是值得擁有更多的機會。」

《我的回憶不是我的》當年掀起一陣翻唱熱。（影片截圖）

唔少網民都大讚泳兒唱功一流，但同時為她未能在香港樂壇大紅大紫感到可惜。「香港人真係吾識欣賞好歌手！泳兒首首歌都甘好聽樣又唔差，唔明點解會唔紅。」、「live都好聽到痴線，睇完電視要即刻再聽﹗」好多網友問咁好嘅歌手到底去咗邊，其實泳兒一直都有唱歌，去年亦有推出一首《騎膊馬》，更參加過內地音樂節目《蒙面唱將猜猜猜》第三季，獲得猜評團一致好評，師兄古巨基忍唔住眼紅紅咁同Vincy講：「你真的很好，很努力，你是值得擁有更多的機會。」

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錄影後Vincy都喺IG分享感受：「好耐冇上電視唱呢隻歌，真係好有回憶，我記得當年入錄音室嗰句初冬真係omg。」

對於呢次上節目可以引起咁大迴響，Vincy接受《香港01》訪問時表示相當驚喜：「好多謝網民仍然喜歡呢兩隻歌，有啲網民話2019年仍然都聽緊，多謝你地。好多人話呢兩年好少聽到我唱歌，其實一直都有堅持唱廣東歌的。好歌難求，希望會再次遇到同我有化學作用嘅廣東歌，可以再次令大家聽到我的聲音。」佢仲預告嚟緊三月會有新歌出，希望大家繼續支持。