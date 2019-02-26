前無綫員工出書爆花旦遭#MeToo　受害人「短髮妹」又係邊個？

反性侵性騷擾運動(#Me Too)風潮近年席捲全球，唔少女性都勇敢挺身舉報遭受侵犯嘅經歷。上月有曾在電視台工作嘅女員工，以文字方式，在作品《電視台糜爛史#me too》揭露喺職場上嘅所見所聞以及個人經歷。其中一節錄以「扯爆隻x」為題，指選美出身嘅女藝人「短髮妹」喺拍攝網劇時，由於性格慢熱，唔多埋堆，結果遭到該劇監製到處宣揚甚至當面咁話「短髮妹畀人扯爆咗隻x（女性生殖器官）呀!」，令一眾幕後誤以為女藝人「短髮妹」因從事不見得人的勺當而「因工受傷」、又或者有特殊性癖好。

《降魔的番外篇—首部曲》由楊潮凱、黃建東、鄧佩儀、張曦雯主演，劇集喺big big channel播出，並由SeeSeeTVB幕後負責拍攝。（資料圖片）

文中雖然未有開名指「短髮妹」係邊位，但就有提到「短髮妹」係喺拍攝網劇時吊威也而導致腰背肌肉拉傷，「她更因此被迫辭演某部重頭劇」，再加上作者透露自己曾係無綫嘅SeeSeeTVB員工。按推斷的話，SeeSeeTVB近年拍攝嘅網劇就只有《降魔的番外篇—首部曲》，而集數亦十分符合書中提到「全劇12集，每集7至8分鐘，在網上播放完後，又放到免費頻道再播一次。」

鄧佩儀否認自己喺書文所指的選美出身女藝人「短髮妹」。

《降魔的番外篇—首部曲》由楊潮凱、黃建東、鄧佩儀、張曦雯主演，兩位女主角均為選美出身，但短髮的就只有鄧佩儀，而鄧佩儀又確係喺拍攝《降魔的番外篇—首部曲》一場吊威吔的戲時，不慎拉傷了背脊韌帶而要辭演台慶劇《誇世代》，受害者似乎已經呼之欲出。鄧佩儀喺接受香港01電話訪問時，表示由於近日忙於拍攝新劇，連食飯時間都無，所以更加唔知有前電視台員工喺新作爆料，並謂：「我諗唔係我，因為我喺工作上未遇過同無聽過呢件事。」除了藝人遭#MeToo外，《電視台糜爛史#me too》作者亦在書中指自己曾受同事語言上#MeToo，但投訴不果。但究竟出書是否如作者所講只是「供茶餘飯後花生」予大眾，就留待讀者自行判斷。

《電視台糜爛史#me too》作者曾在無綫工作一年多，她指時間雖短但卻大開眼界。