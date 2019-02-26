【多圖】溫碧霞飛巴黎睇騷　自爆有艷遇送上門

溫碧霞（Irene）日前抵達巴黎，應時裝品牌邀請出席巴黎時裝週，Irene到埗後，馬不停蹄應當地傳媒邀請到巴黎多個名勝地拍攝靚相，由於當地天氣非常舒服又天朗氣清，藍天無雲，Irene心情大靚說：「真係好鍾意巴黎，不愧是浪漫巴黎，天氣舒服到不得了，無論去到邊都充滿浪漫感覺，哈哈！」

靚人靚景！

而最浪漫是，Irene沿路拍照都有艷遇，一路行，一路吸引當地男士注目，不停有男士熱情向她打招呼及聊天，更有男士直接問她攞電話，除了靚仔的法國男士外，也有不少當地華人粉絲要求跟Irene合照，大讚她睇相已經好靚，真人原來更加靚，Irene開心說：「估唔到我喺巴黎有咁多粉絲，大家都好熱情，好開心，法國男士真的好有風度和禮貌。」

又上演「不老傳說」！

其實Irene起程巴黎前患上嚴重感冒，本來已睇了中醫，但未見好轉，她擔心影響巴黎行程，馬上轉睇西醫並加重藥，及推掉所有約會及工作專心在家休息了兩天，終於趕及起程前痊癒，她笑：「好彩趕得切好番曬，已經準備了一套好靚的靚衫出席今晚（香港時間26日晚）的時裝騷，好期待啊，大家真係要身體健康，祝大家新一年人人都冇病冇痛。」