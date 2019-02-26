葉德嫻接拍運輸署廣告，以短片形式指控公共交通公具裡自私乘客的各種罪行，該短片今日在網絡瘋傳，官方YouTube已超過10萬人觀看。Deanie姐將普羅大眾日常遇到的自私乘客時的內心戲演繹得淋漓盡致，使不少人看畢影片後都表示大快人心，甚有共鳴。就此，Deanie姐回應《香港01》時透露，今次願意為政府拍宣傳片的來龍去脈，更直言，當中部份對白，她有份構思。

Deanie姐又說有時候做出過份行為的不止是內地人，香港人也不佔少數。（影片截圖）

初期構思「太溫柔」 Deanie姐：要令人當頭棒喝！

Deanie姐提到，今次與運輸署的合作由經理人聯繫，因為本來自己都想和朋友拍一些關於公益和社會議題的短片，剛好這次和運輸署理念上一拍即合，便成事了。Deanie姐自己平時都會乘搭公共交通公具：港鐵、巴士、小巴、的士，甚至UBER都有乘搭，因此曾遇上過不少奇人怪事，甚有體會，而作為為公眾人物，也是使用者，她認為有必要以身作則，讓大眾知道使用乘搭交通工具應有的態度，「今次成條片，入面嘅對白，都係我同運輸署嘅人一齊構思，但最初我覺得運輸署嘅人，佢哋諗出嚟嘅對白太溫柔，所以我覺得要Ｍean啲，要令大家有種當頭棒喝嘅感覺，唔可以太客氣，但又不至於令人反感！」



點擊圖輯看Deanie姐Mean爆對白。

+ 16 + 15 + 14

慨嘆為人父母不懂身教

有很多網民激讚Deanie姐演出夠貼地，夠晒Mean，她也認同：「因為我好八婆嘛！」性格使然，每次遇到這些不禮貌、沒公德心的事，都會忍不住出聲，旨在善意提醒，但很多時，都未必個個願意領情。在眾多「奇葩」中印象最深刻的，就是在港鐵遇上一對父母帶著兩個小孩，小孩正在吃著M記食物，Deanie姐於是上前提醒車廂內不能飲食，卻被反指：「小朋友肚餓吖嘛！」她認為作為父母身教十分重要。還有一次是遇上身形魁悟的大男人在車廂中喝飲料，她再次挺身而出卻反被兇，她笑說怕被打所以走開了，但以後仍會堅持做覺得對的事。

Deanie姐的黃絲身份廣為人知，今次不計立場與政府合作拍片，皆因這是應該做的事。（影片截圖）

以身作則 開演唱會必定準時

Deanie姐一向出名重視規矩，連演唱會都一定準時開場，絕對是以身作則的代表，所以由她作為是次廣告的的主角十分有說服力。但大家記住，不要看完短片笑完就算，而是要在生活中實行，共同締造良好的公共交通工具使用環境。Deanie姐提醒各位乘客：「搭車顧自己，都要顧人哋！」