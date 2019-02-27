何超蓮IG粉絲人數破50萬大派福利 ：我阿媽十分之唔滿意

何超蓮今晚（26/2）出席在中環舉行的著名意大利珠寶腕錶品牌派對。她一身中空性感打扮，配襯華麗鑽式，盡顯女性優雅時尚品味：「今日個場合啲珠寶好靚，咁所以揀咗呢條裙去襯呢啲珠寶，其實平時買珠寶呢個重任係交畀我媽咪，因為佢好有心得，好有研究，所以佢買咗返嚟我哋會一齊戴。」

何超蓮笑言細佬結婚到依家，自己仲未送禮。（陳順禎攝）

超蓮IG粉絲超過50萬，為慶祝「達陣」成功，上載浸溫泉露背相大派福利，事後媽咪知道表示不滿：「其實真係一個背影嚟啫，但我都唔明點解覺得咁性感，不過我阿媽又十分之唔滿意，有朋友笑我依家50萬，咁到一百萬你又點算呢？咁所以到一百萬時，我就咩都唔做喇。」

超蓮細佬何猷啟早前自爆已為人夫，並表示會積極做人，仲話想生一對龍鳳胎，超蓮笑言：「係呀，因為我同佢都係龍鳳胎一齊出世，咁所以我諗佢都係一個情意結，佢覺得自己高機會率生得出，我都好期待佢呢個好消息。」（媽咪有冇去細佬婚禮做見證？）超蓮直言：「大家都有去，不過我哋比較低調啲，因為呢樣嘢係屋企人嘅嘢，都唔想太過高調，媽咪鍾意低調，咁所以大家就做咗呢個儀式就完成咗。」（媽咪有冇評價呢位新抱？）超蓮笑言：「咁梗係好啦，哈哈！咁我阿媽又真係冇同我討論過，其實佢又對我媽咪幾好嘅，知道我阿媽鍾意食嘢，佢會叫人煮啲我阿媽鍾意食嘅嘢整畀佢食。」