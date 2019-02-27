《卡拉屋企》將在深宵時段重播　90年代經典演員認得幾多個？

現在TVB深宵播放的《如懿傳》即將會再3月19日迎來大結局，在大結局當晚，由於現時是一口氣播放兩集，佔據兩小時，但《如懿傳》總有87集，所以大結局當晚只有一集播放，換言之多出了一小時的空檔。

其實在《如懿傳》之前，深宵劇場一直是兩套劇接力播，所以將會重新用回舊陣，除了《法證先鋒》系列會接力《如懿傳》外，後一小時（即0055）會播放《卡拉屋企》。

《卡拉屋企》將會在下月中於深宵時段重播，全劇共227集。（網上圖片）

《卡拉屋企》是一部時裝處境喜劇，於1991年首播，全劇共227集，是不少香港人的集體回憶，尤其主題曲開頭「喂！夠鐘喇！睇電視！睇吓今集講乜先，講乜先？」更是人人識噏兩句。

你又有冇聽過？

除了主題曲深入民心，劇中每一集均有不同的主題，題材圍繞那個年代的港人生活，現今看來除了充滿智慧外，更令人深感懷緬。其實在初期，《卡拉屋企》是一部典型的處境劇，不過，在80集開始，竟然漸漸變成一部不合常理的瘋狂喜劇，劇情十分跳脫，最緊要的是，大受歡迎！

處境劇最重要是一個主線，《卡拉屋企》就是圍繞著黃家。（網上圖片）

造成這個轉變，最大的原因就是監製由梁家樹交給潘嘉德接力，在之前潘嘉德接受《香港01》訪問時，他說：「由我接手後，我將風格轉到去瘋狂喜劇模式，而且大家愈拍愈有默契，吳鎮宇、盧婉茵、秦煌、鄭敬基，拍到好似一家人一樣。」

資深導演和演員，上年榮獲金像獎「終身成就獎」的楚原在《卡拉屋企》更是由導演轉為演員的第一部劇集，潘嘉德指出他會以演員身份加以創作：「「一部劇，會分三部分創作，首先是劇本，其次是導演，最後是演員，劇本去到演員手，好應該用角色的心態創作一次，將對白照讀一趟都不會是好事。而楚原就最能帶出這種氣氛，讓大家參與創作，以增加可觀性為中心。」

楚原絕對是《卡拉屋企》的靈魂。（螢幕截圖）

睇吓你認得邊個演員？