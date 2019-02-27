【福爾摩師奶】陳松伶經典角色有排數　「收視福將」古裝冇得輸

現年48歲的陳松伶繼2016年復出拍攝TVB劇集《全職沒女》後，近日又化身女福爾摩斯為觀眾帶來懸疑推理劇《福爾摩師奶》，看得觀眾相當過癮。陳松伶形象健康純品，出道至今飾演過無數經典角色，究竟哪一個角色才是經典中的經典？

48歲的陳松伶在新劇中扮演女福爾摩斯，令人耳目一新！（劇照）

《天涯歌女》1989年

當年，年僅15歲的陳松伶參加模仿葉蒨文的比賽獲獎而入行。在18歲時，陳松伶就被著名電視監製蕭笙賞識，與黎明合演她的第一部TVB劇集《天涯歌女》一炮而紅，成為一線花旦。她親自演唱的《天涯歌女》原聲粵語大碟更迅即被全城搶購，唱碟賣出數量數以十萬計，比該年IFPI香港唱片銷量大獎得主譚詠麟的《夢幻舞台》還高，認真威水。

松松姐姐的紅起，源於跟黎明主演的《天涯歌女》，當日這張專輯大賣，令她人氣急升。（劇照）

陳松伶亦唱過不少經典劇集歌，更曾被喻為「小調歌后」！

《月兒彎彎照九州》1991年

由於《天涯歌女》的成功，TVB乘勢追撃製作劇集《月兒彎彎照九州》，由陳松伶夥拍鄭伊健演出。在劇中，陳松伶飾演由落後的漁村來到繁華大城巿上海後，躍升成為影壇紅星的曲折經過，紮起孖辮的陳松伶青春可人，至今令人難忘。

劇集以1930年代民國時期做背景，歌名及劇集名字也甚有古典味道。其實「月兒彎彎照九州」是一首經典老歌，早在1950年代火紅過，時間再往前推，在宋明時期代也很流行。（劇照）

《笑看風雲》1994年

陳松伶在《笑看風雲》中再次同鄭伊健成為一對，劇中鄭伊健、陳松伶的感情，令觀眾大為感動。雖然陳松伶長得不是特別驚艷，當時更被人指與鄭伊健不太合襯，但最後她被火燒死的那段，看哭不少觀眾。當時靈氣十足的陳松伶的演技更上一層樓，堪稱巔峰之作。此劇奪得《壹周刊》在該年度十大最受歡迎電視劇之一。

在1990年至1995年這五年里，鄭伊健和陳松伶合作多部電視劇，也是因為一次又一次默契的合作，讓大家十分喜愛，成為那時最受歡迎的熒幕情侶。（劇照）

《金玉滿堂》1998年

1998年，陳松伶續約TVB並接拍了台慶劇《金玉滿堂》，她在劇中分飾天生美麗動人德妃和風姿綽約卻有著悲天憫人胸懷的岳心如兩個角色。陳松伶的古裝扮相也非常清麗可人，深受觀眾熟知與喜愛。

《金玉滿堂》的德妃，當年是不少男生的夢中情人。（網上圖片）

《金裝四大才子》2000年

另外一部影響力較大的古裝劇就是2000年的《金裝四大才子》。陳松伶飾演刁蠻任性的郡主朱娉婷。這樣古靈精怪的角色很適合陳松伶，她的演出同樣令人讚賞，網友大讚她無論演什麼劇都得心應手，連造型都很漂亮。

朱娉婷金枝玉葉，刁蠻任性，性格反叛。有名門小姐風範，知書識墨，因幸福家庭遭寧王寵妾破壞，令婷性格變得乖張挑剔，常與寧王鬥氣，又與後母作對為樂。其實婷心地善良，甚重情，更為愛情願拋棄一切榮華富貴，永不言悔。(網上圖片)

《飛短留長父子兵》2006年

此劇是陳松伶離開TVB前的最後一套劇，唔少人都印象深刻。她飾演性格正面、樂觀的角色彭澄，演技自然得被不少人指她是「演返自己」。

雖然劇集一度淪為倉底劇但最後亦贏重頭劇《火舞黃沙》，證明了人氣的威力。（網上圖片）

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貴為九十年代最紅女演員之一，陳松伶擔正過唔少重頭劇，只要有她擔正的電視劇，收視率一定不會差，她更被媒體喻為「最高收視率女皇」！