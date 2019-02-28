Coffee Friends星光熠熠　崔智友姜丹尼爾做打工仔

韓國綜藝節目星級製作人羅䁐錫PD繼《花樣》系列、《一日三餐》、《新西遊記》、《尹食堂》、《新婚日記》後又一力作，以創意總監身份製作《Coffee Friends》。羅PD在製作綜藝節目方面，可謂非常有一手，基本上他的綜藝以貼地題材為主－主要圍繞旅遊和飲食為大前題，皆十分受歡迎，有羅PD這個生招牌，某程度上已經保證了節目品質和收視。

羅䁐錫PD所製作的綜藝節目口碑都不錯。（網絡圖片）

《Coffee Friends》的節目意念來源於演員柳演錫和孫浩俊2018年一直在做的同名公益活動，他們每個月都會親自駕駛咖啡車到不同地方分享飲料，出價則由購買者隨心決定，而所有營業收入皆會全數捐獻至慈善機構。節目組覺得這個意念不錯且有意義，所以提出以節目形式將這個善行延續下去。

柳演錫和孫浩俊為經營咖啡店親力親為。（節目海報）

《Coffee Friends》的大本型定立在渡假聖地－濟州島。濟州是韓國最大的旅遊度假勝地，從首爾乘飛機只需一個小時就可以到達，節目組安排柳演錫和孫浩俊在濟州島的一個橘子園經營咖啡店，他們把橘子園裡的倉庫改裝成店面，並加設大玻璃窗使客人可以看到橘子園的怡人風景。除了提供讓人放鬆的一個空間，咖啡店利用主場之利以橘子創出不同食譜，由店長柳演錫親自烹調美食、店長孫浩俊更特意去考了咖啡師的牌照，並負責水吧的運作，聽到這裡是不是已經想收拾行李出發？

溫馨提示大家節目裡有大量美食畫面，深宵時段看注意！（節目截圖）

除了有柳演錫和孫浩俊擔任店長、共同經營咖啡店，他們更請來崔智友和梁世忠擔任店員，協助咖啡店運作。明星很多時候都自帶光環，所以觀眾會對於他們親力親為打工的表現和貼地的模樣感到好奇，而節目裡各人有不同分工，如：擔任大堂經理的崔智友表現得非常出色，總是能即時為客人提供適當的服務；擔任後勤的梁世忠則總是在默默地填補各處的空缺，加上各演員的顏值加持，令節目再生色多幾分。

明星們在慈善活動上也不遺餘力。（節目截圖）

節目固定成員的陣容已經如此吸引，如果小編再告訴您這家咖啡店連打工仔都是超級巨星，即使店面在天涯海角，看來大家都要飛一趟了！到咖啡店打工的藝人眾多，當中還包括超人氣偶像，大家能想像得到舞台上的巨星在廚房角落工作的樣子嗎？完全是大材小用啊！

＊點擊圖輯看在《Coffee Friends》打工的明星（按出場順）。

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明星陣容吸睛不單止，其實前來光顧的顧客都為節目帶來不少溫馨片段，有一群朋友去旅行的、一個家庭去渡假的、甚至是不同年齡情侶的約會，有些是裡面明星的粉絲慕名前往，也有些是去到看到明星後被他們的光環驚艷到的，而這些有趣的片段都被紀錄了下來成為了節目的一部份，讓觀眾會心微笑，真的不能不讚嘆羅PD製作綜藝節目的功力啊！