《愛上哥們》拍續集？　賴雅妍隔3年再演「琵亞諾」：完全無難度

舞台劇《瘋狂偶像劇》五度加演，男女主角溫昇豪、賴雅妍2月27日出席記者會，談到此次劇情最大賣點，賴雅妍驚爆：「琵亞諾這次要重現在劇場舞台上」，原來劇情設定賴雅妍飾演的女二太想贏得女一角色，在看過偶像劇《愛上哥們》後，決心要扮演最受歡迎的女一角色琵亞諾。

賴雅妍憑「琵亞諾」一角人氣急升。（《愛上哥們》劇照）

被問到琵亞諾最經典打扮，她笑說自己可以三秒上身：「這次是劇場造型訂製，不會讓觀眾失望。」

先前曾傳出《愛上哥們》要出續集，她表示：「這角色在戲裡是演了半輩子的男生，若回歸女生，觀眾想要看到是心理變化，類似也許她為了某些理由變回琵亞諾，但她並不開心而衍生下去的故事線。」

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今年是五度加演，回憶最慘烈的演出狀況，溫昇豪回憶：「最慘是兩週內演出13場，演到後面真的都不知道自己在幹嘛！」，他也搞笑為預防台下觀眾睡着及每場都看的忠實粉絲，他最擅長在每場表演中設定些戲劇的小巧思，希望讓每位觀眾都能感到驚艷。

賴雅妍則說：「遇上加演，我一定要睡午覺加放冥想音樂，設法讓自己平靜，重點是一定要吃飽！」

賴雅妍透露已5年沒談戀愛。（聯合新聞網／全民大劇團提供）

今年2018將於3月底再起浪漫狂潮第五度加演，但相比於首演時，台灣追偶像劇的氣氛已經大不如以往，導演謝念祖有感而發的表示：「台灣偶像劇可說是電視圈一個時代的標誌，我們能做的就是讓大家在這齣戲裡，喚起當年看偶像劇的心動。」而男主角溫昇豪則開完笑地說：「雖然現在的觀眾都比較喜歡追韓劇和陸劇，但是只要仔細分析，男女主角的戀愛規則其實也是差不多的！所以來看『瘋狂偶像劇』也一定會超有感覺。」

《瘋狂偶像劇》今年3月台北、4月新竹、5月台中浪漫巡演，為了讓大家回味偶像劇的美好時光，《瘋狂偶像劇》順應時事即時調整，將當紅宮廷劇《延禧攻略》以及電影《比悲傷更悲傷的故事》都放入劇情，而主演賴雅妍此次不僅將重披《愛上哥們》的琵亞諾身分演出不受歡迎的女二，也將挑戰在演出4分鐘快換三套戲服，最短一套更要於30秒內完成的艱難任務。

賴雅妍（左起）和導演謝念祖、溫昇豪5度合作舞台劇《瘋狂偶像劇》。（聯合新聞網／全民大劇團提供）

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