勝利豪花420萬搞party有大量美女　神秘vip名單流出

BIGBANG成員勝利有份投資嘅夜店Burning Sun早前涉暴力、性騷擾、性暴力及毒品等事件，引來不少爭議。而日前有韓國媒體指勝利為拉攏投資者，特意安排小姐為對方提供性招待，雖然事件馬上遭勝利所屬嘅YG娛樂否認，但一波未平一波又起，另一韓國媒體亦爆出勝利經營的另一間夜店Monkey Museum以零售店的名義來註冊，似有逃稅之嫌。

接受完8個多小時調查後，勝利今早5點離開警局時一臉倦容。

曾表示會主動接受警方調查的勝利，昨晚去到首爾鍾路區首爾地方警察廳接受調查，經過8小時調查後，勝利喺韓國時間5時離開警察廳，並對在場媒體表示：「我結束了與我有關的所有爭議調查，特別是毒品方面。現在因各種爭議而令很多人憤怒，我會盡快將所有疑慮澄清，盡力接受調查，不管何時再傳喚我也會誠實接受調查。」隨後有記者問勝利是否如傳聞中的是出事夜店嘅實際擁有者、是否曾為外國投資者招妓等問題，勝利並沒有作出回應。勝利其後透過律師宣布較早前嘅檢查結果為陰性，並指：「毛髮能檢查出兩至三年前的記錄，目前已移交國立科學搜查研究院，1至2周後會有結果。」



韓國媒體今早影到工作人員由YG大樓搬走數十箱物件，並運到專門粉碎文件、電腦嘅工廠，YG事後表示只係定期文件清理，同勝利事件無關。（影片截圖）

而喺勝利離開警察廳後約一小時間左右，有韓國媒體目擊兩架專門貨車於YG大樓出現，期間工作人員搬咗十幾個箱同行李到車上，而貨車隨後直駛往專門粉碎文件、電腦嘅工廠，疑似毀滅罪證，但YG就話只係定期文件清理，同勝利無關。

勝利原定喺日本以及印尼仲有三場見面會，而三月中佢亦會嚟香港做「KKBOX香港風雲榜」嘅嘉賓，YG已宣布取消三場見面會。

此外，韓國Dispatch今日報導指勝利去年曾豪斥6億韓元(約港幣420萬)喺菲律賓包下一個度假酒店舉行生日派對，並招待150名友人參加，而喺名單中，分別為「VIP」和「一般GUEST」，其中一台來自台灣嘅投資者「林太太」及台灣演員K被分類到「「台灣VIP組#1」，此外名單上亦有香港富二代T以及最近有在荷里活電影出現嘅新加坡演員F。而在「一般GUEST」名單上出現的，多為模特兒、網紅等。Dispatch訪問到一位曾出席生日派對嘅女生，該女透露出面賓客嘅所有費用，包括機票食宿均由勝利埋單，而勝利當時曾吩咐佢「帶啲有素質嘅女仔嚟，費用我俾」而喺生日派對舉行兩個月後，勝利就開咗夜店Burning Sun。

勝利喺2017年特地去到菲律賓舉行生日會，事後佢自己亦有在IG上載部分照片，並表示：「來自首爾、東京、名古屋、大阪、上海、北京、廈門、吉隆坡、曼谷、香港、台北、台中、新加坡、雅加達、河内，我的兄弟，我愛你們！祝你們有美好的一天。」