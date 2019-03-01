【早霸王】男聽眾患病自覺廢人鬧走老婆　森美：唔好太過自責

男聽眾阿興同太太分居快兩年，雖然未簽紙，但對方已有新戀情，睇嚟都凍過水。

最新一集《早霸王》嘅「你知道唔知道有人掛住你」，男聽眾阿興表示想透過節目多謝老婆嘅照顧，之不過，阿興原來同老婆已經分居一年多。「拍拖年半有咗BB就結婚，之後自己發生工業意外，脾氣變得好差，成日都好忟，所以鬧走咗佢。」阿興表示發生意外後，由於又患上另一種病，所以成日都好擔心自己會早死，照顧唔到老婆同個女，但另一邊廂，又覺得自己成日要留喺屋企休息似廢人。「不過我而家已經有返工作能力，由低做起。」

森美嘗試令阿興明白「有病大家都唔想」並勸佢唔好自責鬧走老婆。

阿興表示太太係喺佢康復後搬走，森美指呢種情況係外國甚為普遍，有調查顯示係因為負責照顧嘅一方感到心力交瘁，當完成任務後，自然會想離去，唔想再停留喺陰影地帶。森美嘗試安撫阿興：「你都要明白佢心理壓力好大，我講頭先嘅例子係唔想你覺得內疚、唔好自責，因為當中有好多外來因素，你控制唔到自己鬧佢，我哋係明嘅，就算唔成功，錯不在你，你要正面咁諗，咁樣對小朋友係最好。」阿興透露太太搬走前夕成日都出夜街，令佢遭到屋企人指責「無人照顧個女」，最後阿興致電對方要求離婚。

聽到阿興老婆估係「男朋友」掛住自己時，森美同小儀有一秒真係靜過太空。

提到三歲愛女喺學校曾因為「人人都有媽媽」而大喊時，阿興情緒亦十分激動。身為人父嘅森美就勸阿興要嘗試令小朋友明白發生什麼事，並指阿興既然都可以喺工作上由低做起，無理由會搞唔掂小朋友。「小朋友緊要過同太太嘅關係，太太唔返嚟都好，小朋友一定要係第一位」電話接通阿興老婆迪迪，雖然迪迪話估到係邊個掛住自己，但答案竟然係「男朋友」！森美同小儀雖然有一秒呆咗，但都好專業咁關心下迪迪嘅關情狀況，原來迪迪同男友拍拖半年多，而且都幾開心……講到呢度，森美都唔知點接落去好，而迪迪亦都feel到唔對路，仲問森美「吓？即係唔係我男友打嚟？」

阿興透過囡囡已經由屋企人照顧，森美收線之前再三叮囑佢要以小朋友為重。

由於估唔中邊個掛住自己，所以森美未有接通雙方嘅通話。再次同阿興交談時，森美感覺都有少少沉重，仲話「唔係個個星期都有開心故事」，告之迪迪有戀情後，阿興表示「有聽聞，但唔確定」事情發展至咁嘅地步，森美唯有安慰阿興諗下之後要點做，並叮囑佢「小朋友係最緊要」。