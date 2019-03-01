【晚吹】男學生勁進擊　鋼琴女Miss：喺奶奶面前約我睇戲

ViuTV節目《晚吹─又要威又要戴頭盔》每集都會搵嚟唔同行業嘅人士，分享工作時嘅所見所聞。最新一集搵嚟5位鋼琴教師，由學生講到家長。其中一位老師話自己曾經遇過學生吐口水落琴，亦有老師遇過一個學生好鍾意踢嘢，結果落堂時，老師成對腳都被踢到瘀晒，亦有老師遇過每次上堂都會去洗手間嘅學生。「試過廁所塞咗，結果泵出一大堆糖紙，個小朋友唔食得糖，我即時影相send比小朋友爸爸睇。」

5位鋼琴教師都分別遇過怪獸家長。「有家長叫小朋友唔好喺佢面前練琴，結果小朋友琴試未合格過。」

除此之外，亦有老師遇過男學生勁怕羞，一掂就有反應：「當捉住對方手腕時，佢耳同面都紅晒，結果我唯有用間尺嚟接觸佢。」不過，最好笑係其中一位女老師表示，曾經有男學生到其家中學琴，借啲易想約睇戲：「佢喺我奶奶面前話『你個女好叻』我奶奶即時同佢講『佢係我新抱嚟架』」亦有另一位女教師指，曾經有遇上男學生，無論佢坐邊，對方就跟著移動，最後仲話：「我真係好想坐近你。」

男老師阿T試過深夜被家長示愛，亦有女老師試過被男學友「撩」。

女老師都咁多「豔遇」，男老師又點呢？化名阿T嘅男老師就話試過深夜收到家長嘅訊息，內容大致係話「我小朋友好鍾意你教」由於夜已深，所以一句多謝之後，就同家長講要休息，但對方並未有理會，不停訊息之餘，其中一句係：「其實我都好需要你」真係大膽又直接，最後阿T同請對方自重，並提醒佢已經有家庭，睇嚟識樂器嘅男人真係份外吸引。

「試過有家長係咁鬧，仲話佢交咗學費就係客。」

節目中，有老師透露曾經教過一位藝人嘅小朋友，對方仲話「幾多錢都無問題，最緊要一定考到八級。」點知，當老師去到藝人屋企時，發行原來得部電子琴，老師即時向對方反映，指電子彈學唔到古典音樂，但藝人就話一鋼琴會破壞屋企設計，所以唔會換，到最後，呢位老師因為頂唔順電子琴而無再教落去，但到底呢位藝人係邊個呢？老師就好口密，點都無講。

