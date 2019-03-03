【開心速遞】細龍太陳偉琪減肥血淚史　由170磅米芝蓮減到98磅

Vicky飾演嘅細龍太形象入屋。(電視截圖)

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》入面飾演細龍太的陳偉琪 (Vicky) 身材出眾，擁有玲瓏浮凸body的她，多年前於加拿大卑詩省大學讀書的時候，卻是肥妹仔一名，體重一度高達170磅，成身都圓碌碌，她的車軚腰更是肥到跟米芝蓮一樣。後來她驚覺自己真是愈來愈肥，加上要參加選美，故下定決心進行地獄式減肥，用半年時間由最高峰的170磅減至參選時的112磅。

Vicky有今時今日咁索身材下過一番苦功。(ig圖片)

《香港01》電話訪問了Vicky，問她到底用了甚麼方法可以減掉近60磅，Vicky表示：「其實最主要係改變自己個生活習慣，我讀大學時好努力讀書，少咗做運動，又成日要寫論文，一寫就坐喺度十幾個鐘唔郁，而且係不停食甜嘢同飲啤酒，啲米芝蓮就一圈圈咁加上去。後來決心要減肥我就唔再邊寫論文邊食嘢，戒晒甜食同啤酒，一步一步咁減，之後為咗要減得快啲，仲試過一日只係食一餐蔬菜沙律，甚至係2、3日唔食嘢，用斷食方法嚟減肥。」

好難想像佢以前有170磅。(ig圖片)

Vicky坦言斷食的確是會瘦得好快，連運動也不用做已經可以達至減肥效果，但就非常之唔健康，極不建議大家學她用這個方法。她說：「我最癲時係試過成個月唔食嘢，真係好頂唔順先食一條菜，嗰時減到98磅，係我最瘦嘅記錄，不過咁樣減肥個樣會好憔悴，一啲都唔靚，而且好唔健康，一食返嘢就會反彈得好快，所以大家千其唔好學我。減肥無捷徑，想減得靚同健康一定要靠均衡飲食同埋做運動。」

Vicky為咗參加選美，由170磅減到112磅。(IG圖片)

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