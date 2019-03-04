周興哲宣布5月首次於小巨蛋開個唱　密密練腹肌準備冧Fans

周興哲（Eric）日前（2日）舉辦唱片慶功和粉絲見面會，以慶祝《終於了解自由》迷你專輯大賣和歌曲《你，好不好》破億。Eric在慶功會上表示希望唱更多的情歌給粉絲聽，而粉絲們也是他的音樂道路中最寶貴的一部分。他也特別感謝劉思銘和戴天易兩位老師，因為他們對他的幫助不少，劉思銘更指定任用當時還是新人的Eric唱的《你，好不好》為電視劇《遺憾拼圖》片尾曲。

眾多「小興星」（周興哲粉絲名）到場支持偶像。

Eric同時也在慶功影片宣布將於5月首次在台北小巨蛋開演唱會。聽到這個好消息，他的粉絲們也大喊：「加場！加場！」Eric就搞笑說：「還沒開賣就加場喔！」憶述得知這個消息的時候，他非常驚喜和興奮。

周興哲的公司還送了禮物給他，為表支持。

為了演唱會有更好的狀態，他現在勤於跑步，女友也會和她一起跑以表支持，不過他就笑言女友比他通常都會落後一圈，言談間非常甜蜜。除了做帶氧運動外，Eric也不忙健身，希望變得更大隻，並揚言︰「如果有達到自己的標準的話，到時候（表演時）再撕開，讓全場都尖叫不已！」

Eric將於今年5月11日「首次攻蛋」。

而Eric又說自己的偶像是周杰倫，第一次到小巨蛋看的明星就是周杰倫的演唱。回憶當時也非常憧憬自己能踏上小巨蛋的舞台，現在他真的夢想成真了，所以買了一隻手錶獎勵自己，並提醒自己要繼續努力。