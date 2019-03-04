【福爾摩師奶】江嘉敏被劇組笑似男人扮女人：我都唔嗲嘅！

江嘉敏昨日（3日）出席TVB劇集《福爾摩師奶》宣傳活動，首次拍民初劇的她大爆自己初時被監製嫌棄太浮誇：「本身我個人講嘢比較大聲啲、似男仔啲，行步路都大步過人，所以拍民初劇個陣諗，我講嘢駛唔駛行步路細啲、講嘢使唔使有啲咩腔調呢？結果我見監製同編審嘅時候，我都專登學習用啲陰聲細氣啲嘅腔調，點知監製就話千祈唔好用啲咁嘅語氣同佢講嘢！」她知道自己聲線經常被觀眾批評，但她表示會樂於接受不同意見，了解完會好好反省並希望下次能做得更好。

經常被合作的對手投訴「太嘈」，江嘉敏笑言已經在拍戲時嘗試抑壓住自己變得斯文一點。（梁碧玲攝）

江嘉敏表示自己性格比較男仔頭，所以如果要她飾演溫柔如水或嬌聲嗲氣的角色就會很不知所措，而她在另一套電視劇《過街英雄》中正正就是做一個非常貪靚的「港女」：「個角色為咗得到自己想要嘅嘢會去嗲啲男仔，呢下真係難！無論係個講嘢方法，要好多『唔』、『咦』呢啲，仲要喺度扭扭擰擰，我好努力做出嚟都係畀劇組笑！佢哋仲要話：『我未見過男人扮女人㗎！』（怕不怕被網民說自己發姣？）都唔會嘅，係角色需要嚟㗎嘛！唯有搵我個妹練啦，不過佢都話我唔合格！」她笑言自己現實生活中不會對男朋友撒嬌：「我都唔嗲嘅！啲女性朋友都話男仔唔嗲唔得㗎，所以我都仲係學習階段！」

挑戰完民初劇，江嘉敏希望能再下一城挑戰拍古裝，因為自己非常想嘗試騎馬。（梁碧玲攝）