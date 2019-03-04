FTIsland李洪基曾沉迷打機冷落女友　幫Fans做戀愛顧問補返數？

韓星李洪基日前在台北國際會議中心開唱，身為樂團FTISLAND主唱，他是第二次以個人身份赴台開Show。李洪基笑說自己還是新人，「今天我打算以solo專輯裡的歌和大家度過愉快的時間，我今天會努力的，我目前還是新人歌手，請多多指教。」台下歌迷笑晒，李洪基也顯得非常放鬆說：「你們在台下只要隨着音樂輕輕鬆鬆搖擺，把這裡當 lounge bar就得了。」隨後帶來《LoL》、《Glorious Love》等歌曲。

日前李洪基在台北舉辦演唱會，講笑話自己仲係新人，仲開DJ環節幫Fans做戀愛顧問（視覺中國）

李洪基曾主持近2年的電台節目，當DJ是其夢想也是副業。是次演唱會也安排了DJ環節，他化身愛情顧問解決讀者煩惱，有Fans表示頂唔順男友經常出Trip，李洪基感同身受，自爆：「我有女朋友的時候，她也是一直在等我，像FTISLAND有歐洲巡演、最近有有日本巡演，一去就是一個月，常常因為這樣吵架。」、「我也想問到底怎麼辦 ？如果真的各自都退讓一步，就會少吵一點？」於是，他以過來人經驗建議：

如果這位男朋友有在現場，建議你出Trip回來時買個小禮物，或帶女朋友去外面吃飯聊一聊，再去出差，回來再聊一聊，維持熱度。不然怎麼辦？這就是人生啊！所以人跟人相愛，理解對方跟包容對方是很重要的。 李洪基

李洪基又自爆：「我沒有女友的時候就一直打機，如果你太沉迷打機你知道會發生什麼事嗎？」台下好奇心四起，他又說：「有人說要介紹很棒的女生給我，但我根本不出去！就在家裡不走出去。」他笑說自己太沉迷打機，建議女生乾脆在男友出差時，自己找一種興趣轉移注意力，「但是不能像我這樣完全沉迷，希望你們談一場美滿的戀愛。」

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話鋒一轉，李洪基又說：「男生還有一個問題就是當兵，換作是你們可以等嗎？」台下Fans即齊大嗌會，他笑說：「哎呀，大家都這樣說。」他今年將入伍，向Fans派定心丸：「很多人擔心我當兵回來再唱歌會不會有點尷尬，放心！我在軍中就算去廁所也會練習唱歌，所以你們不用擔心！」

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