【走佬去馬拉】杜汶澤分享奇人奇事　仲同黃明志唱出港人心中積怨

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ViuTV真人騷旅遊節目《走佬去臺灣》以杜汶澤（阿澤）26年前避債走到台灣所見所聞作藍本，去年推出後深受觀眾歡迎。今年ViuTV再接再厲，與馬來西亞Astro聯合製作推出《走佬去馬拉》，於今年4月播出。因電影工作關係經常出入馬來西亞的阿澤，繼續擔任觀眾的移民顧問，走勻吉隆坡、怡保、檳城，重溫阿澤過往在馬來西亞遇過的奇人奇事！

今次ViuTV更邀請到馬來西亞鬼才歌手黃明志，跟阿澤合唱節目主題曲。在節目主題曲的MV，阿澤參觀當地的終極豪宅及安全套工廠，更品嚐過港幣萬元一條的馬來西亞魚皇「忘不了」、被譽為全球最正叉燒、怡保馳名的林青霞炸雞等。有好嘢食，有好嘢玩，點少得當地美女助陣，除了有馬來西亞選美冠軍外，更有曾推出寫真的網紅黃潔琪（Miko）跟阿澤一齊玩波波池，重拾「童真」。歌曲中阿澤還唱出了香港人近年心中積怨，包括樓價貴了，每天趕頭趕命去工作就是為了儲錢買樓等，市民需要面對的社會問題。

點擊圖輯睇黃潔琪靚相：

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另外，主題曲改編自黃明志跟盧巧音合作的歌曲《唱廣東歌》，由梁柏堅填上新詞，內容唱出香港人近年心中積怨及阿澤在馬拉的「帝皇級」享受。談到對方的印象，兩人互笠高帽，阿澤更高呼「你（黃明志）是我偶像，我一直都很想跟你合作」。其後他表示，首次聽到黃明志的名字，是因為一位美國朋友推介對方的歌曲《飆高音》MV，看完後大讚勁好笑，所以一直都很想跟對方合作。而身在馬來西亞的黃明志透露，亦有觀看阿澤近日在網台飲食節目的片段，更直言看到快笑死。

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