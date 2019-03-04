勝利夜店老闆認花兩千萬行賄：沒想到錢會真的交到警方手上

BIGBANG成員勝利有份投資嘅夜店Burning Sun早前涉暴力、性騷擾、性暴力及毒品等事件，引來不少爭議。韓國媒體今日指出，夜店嘅另一位李文浩，日前喺毛髮檢驗時呈陽性後反應。

朴寒星老公同勝利係B公司共同代表，而B公司公司旗下有Burning Sun夜店，但隨住勝利辭去夜店CEO一職後，朴寒星老公就成為單獨代表。未知行賄事件對佢有無影響。

另外，報導亦提到，李文浩為阻止未成年客人出進夜店一事曝光，曾向江南警局行賄二千萬韓圜（約13.9萬港元），不過，李文浩喺第一次接受調查時，並未有說明相關事件，直到被查到相關帳戶證據後，先承認曾託一名姜姓前刑警，將賄款交給江南警署的警察，並指「沒想到錢會真的交到警方手上」。對於李文浩行賄一事，由於佢同勝利份屬好友，加上又係生意上嘅拍檔，唔少網民都認為勝利係知情者。

警方正在討論再次傳召勝利接受調查。（視覺中國）

勝利上星期主動到警察廳接受調查，首爾地方警察局日前表示由於勝利入伍在即，所以會盡快掌握相關資料，並唔排除會再次要求勝利協助調查，並指出「倘若勝利入伍，就得交由軍檢調查，移交軍事法庭審理，恐影響警方進度。」



韓國媒體睇到YG事務所嘅職員上星期用貨車運走大批文件，有網民指係銷毀證據。社長楊賢碩今早發文否認，並指當日運走嘅文件目前保存喺公司倉庫之中。

另外，喺勝利接受完調查之後數小時，有韓國媒體影到YG事務所嘅職員用貨車運走大批文件，唔少網民認為此舉係「銷毀證據」，雖然當時YG已經馬上澄清，但網民繼續咬住唔放，而今早，YG社長楊賢碩就喺IG發文表示:「經過我本人確認，當日被拎走嘅文件只係公司每三個月進行一次嘅正常銷毀工作，公司提前十日就聯繫咗相關公司代為處理文件銷毀嘅工作，與勝利到警署受查一事冇任何關係。而且當日媒體曝光此事後，相關銷毀工作已經全面暫停，相關文件亦保存喺公司嘅倉庫中。」