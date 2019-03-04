【鋒味】謝霆鋒歐洲旅行遇騙案　舉中指應對甩身：好在我跑得快

謝霆鋒之前同吳彥祖到希臘拍攝《鋒味》。（IG圖片）

去歐洲旅行聽落好寫意，但亦有好多人都話當地治安麻麻，不時有搶劫同騙案。呢日謝霆鋒分享同吳彥祖去希臘取景拍攝《鋒味》趣事時，被劉翁問到：「唔知你哋有無試過，歐洲會有人叫你Give me your finger，如果你真係俾咗隻Finger佢，佢就會捉實你隻手指不斷撟圈，跟住問你攞錢。」霆鋒就話自己都遇過呢種情況，然後佢就舉出中指，搞到火火同劉翁即刻爆笑問：「你走得甩咩？」霆鋒笑住答：「我跑得快。」

《鋒味前奏》中謝霆鋒繼續孖住火火同劉翁教大家煮菜。

呢集《鋒味前奏》霆鋒就教大家整沙律，當霆鋒一話要用黃芽白整沙律，火火同劉翁即刻露出嫌棄神情話：「黃芽白可以做沙律嘅咩？」霆鋒解釋呢道菜其實係由吳彥祖教佢整，火火即刻回應：「佢曉唔曉㗎？咪亂咁嚟啊！黃芽白攞嚟打邊爐㗎嘛！」又質疑生食黃芽白會有腥味，但當霆鋒完成沙律，佢哋兩個都搶住食，劉翁仲忍唔住話：「哇！得！」霆鋒仲幫佢改咗個名，叫：「吳彥祖黃芽白沙律」。

霆鋒話：「今季節目會去當地素人嘅廚房煮菜俾佢哋食。遇到好多神化小故事，但永遠呢啲小故事好動人，希望透過煮嘢食去交流。」