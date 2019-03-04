捱十年加盟環球旗下音樂廠牌　樂隊ONE PROMISE出新歌記錄兄弟情

環球唱片今年正式推出新人企劃《Fab Four》，為樂壇注入新血而推出四個各具特色和音樂風格的單位，而充滿搖滾力爆發的樂隊ONE PROMISE就推出了新歌《壹步》。ONE PROMISE前身為樂隊Empty，PROMISE前身為樂隊Empty，由主音文廸、結他手天衡、低音結他手Sora，以及鼓手Anton四名成員組成，成軍十多年來，一直於獨立音樂界打滾。

談到由Empty改名成ONE PROMISE，四人透露大家都對音樂有著憧憬，雖然之前經歷過成員退隊，但並沒有阻礙樂隊建立深厚的友誼，兄弟之間彼此都有一個重要的承諾，所以改為ONE PROMISE，代表兄弟間的默契。至於提到新歌，他們直言凡是只要踏出第一步，夢想就有機會成真，但看似簡單的一步往往都不能一步登天，所以特別用了較多筆劃的「壹」字來代替「一」，代表兄弟同心，走的每一步都得來不易。

另外，ONE PROMISE親自包辦了作曲及編曲部份，與鄭敏共同填詞及找來周錫漢監製。而在這首充滿力量的作品中，ONE PROMISE與監製特別設計了口號式的間奏部份，希望帶出激昂的感覺：「因為唔只係主音文迪，每位成員都有深刻嘅感受，所以集合咗4個人嘅和聲，希望能夠帶出好似成支軍隊志氣激昂嘅感覺。」