前組合FFx成員Christy愈大愈靚女　重返香港預告會出新歌

2015年憑一首低成本製作的《SUGAR BABY》而在網上爆紅的組合FFx，數數手指，原來MV都已經是4年前的事，組合由4人的FFx到2016年變為少了楊澤怡（Shirley）的3人組合SugarBaby。成員周葆諭（Christy）也曾於2018在個人Instagram帳戶透露組合已解散。未知她們現時的去向如何呢？

FFx《SUGAR BABY》的MV在網絡上曾引起熱烈的討論。（網上圖片）

組合中，當年只有16歲的Christy憑甜美清純外表的斬獲最多的粉絲。而直到今天，現年20歲Christy的人氣好像依然不減，有網友都希望她重返幕前呢。

2016年，組合由四人變三人。（資料圖片）

2018年，Christy曾發文表示組合解散。（周葆諭IG圖片）

2018年，Christy曾發文表示組合解散。（周葆諭IG圖片）

Christy接受《香港01》記者訪問時表示，她現正在台灣高雄讀職業治療，正在讀Year 3，還有一年畢業。最近主要忙讀書，但她表示會開始再次接觸演藝工作，而近幾個月也有不少演出的機會例如網上平台宣傳工作和內地登台的邀請，Christy也說：「安排緊時間返香港工作，其實而家逢星期五六日都可以返香港演出、出席活動或者返大陸登台，都安排緊。嚟緊都會錄新歌，依家努力練歌中，年中應該會拍電影。希望盡快喺香港同粉絲見面同演出。」看來大家可以好快就見到Christy出現在幕前了。

Christy表示家人非常支持她的工作和學業。（受訪者提供圖片）

不過Christy就希望畢業後一邊兼顧演藝事業，一邊做職業治療師，她更表示︰「我自己希望可以用藝人身份可以令更多人識到有關自己嗰科既專業知識，可以幫到更加多人。」看來女神都好有理想呢！她更向香港網民大派定心丸︰「主要返香港工作，但希望喺其他地方都可以發展。」現時她也有keep住在17進行網上直播，相信也會為她吸更多粉。至於粉絲們最關心她有無拍拖的話題，好消息來了，Christy現正單身中呢。

Christy在直播app「17」的人氣很不錯，有近1萬個粉絲，愛心數直逼100萬。（Christy 17圖片）

Christy在直播app「17」的人氣很不錯，有近1萬個粉絲，愛心數直逼100萬。（Christy 17圖片）

早前，前組合SugarBaby成員也有結伴外出。（周葆諭IG圖片）

Christy也透露因為之前的組合已經解散，所以她預計也之後會以個人發展。至於前隊友兼好姊妹李詩詠（Ceci）和潘穎琳（Mizaki）近況如何？Christy就說她們從事美容化妝行業。Christy回歸香港，未知會否也能像之前《SUGAR BABY》這歌一樣，引起網民熱話呢？

前組合SugarBaby另一成員Ceci近照。（李詩詠IG圖片）

前組合SugarBaby另一成員Mizaki近照。（潘穎琳IG圖片）