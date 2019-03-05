【多圖】馬德鐘乖仔馬在驤簽邵氏　馬神認入行：可能一齊拍廣告

擁有藝人父母優良DNA，星二代無論外形定演藝才能都比一般人有優勢。馬德鐘囝囝馬在驤（Xiang）早幾年仲讀緊中學時，高挑身形陽光外表，泳術高超曾獲多面獎牌，仲識多種樂器，早已被網友睇好係男神接班人。呢日喺娛樂公司網頁忽然發現Xiang藝員資料，馬德鐘接受《香港01》訪問時表示：「係呀囝囝同我一樣簽咗俾邵氏。」

2013年馬德鐘同太太慶祝結婚20周年，當年只得15歲嘅馬在驤已經幾近同爸爸一樣高。（視覺中國）

馬在驤亮麗外形，早已被網民睇好係男神接班人。（馬在驤IG）

原來馬在驤唔聲唔聲已經簽約邵氏成為旗下藝人。（網上截圖）

現年20歲嘅馬在驤（Xiang），現正於澳洲修讀機械工程二年級，馬德鐘夫婦每次被問到囝囝會唔會入行，都表示要佢讀完書再決定。Xiang仲有2年幾先畢業，但依家已經簽約，唔通計劃有變？馬德鐘接受《香港01》訪問時表示：「哈哈哈其實簽約都係呢幾個月嘅事，主要因為好多工作打俾我去接洽佢，但我自己真係無咁多時間去處理，我去傾又唔知點咁，所以咪交埋俾邵氏處理囉。」

2017年9月，馬在驤19歲之齡為Hermès獻出處男catwalk show。（馬在驤微博）

馬在驤高中時曾喺香港出席公開活動。（視覺中國）

+ 10 + 9 + 8

其實Xiang 19歲時為Hermès到法國獻出處男catwalk show，亮麗外形加上毫不怯場，外界早已睇好佢遲早步爸爸後塵入娛樂圈，馬德鐘表示：「（嚟緊囝囝會拍戲定做MODEL?）真係未有大方向，呢一刻佢都係讀書為先。（會唔會父子合作呀？）之前有一齊幫澳門時裝周影咗輯相，如果對手戲呀？可能一齊拍廣告比較有機會。我諗佢對電視電影都有啲興趣，但最終對幕前定幕後邊個範疇最有興趣，因為音樂方面都好有興趣，小提琴鋼琴結他都有玩開，最終想向邊方面發展，就真係要等佢讀完書自己再決定。」

之前兩父子為澳門時裝周拍攝廣告。（馬在驤IG）

馬德鐘話囝囝對音樂都好有興趣，小提琴鋼琴結他樣樣精通。（視覺中國）