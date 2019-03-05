【宣美．多圖】新歌《Noir》反映呃Like現象　MV濕身淋水唔怕觸電

韓國女歌手Sunmi宣美昨天（4日）推出新單曲《Noir》回歸樂壇，MV玩味十足，以無厘頭搞怪概念，反映社會的黑暗面。向來是成績保證的宣美，新歌一出就立即攻陷韓國7大音源榜，繼續延續《Gashina》和《Siren》等的好成績。

《Noir》反映現今社會上，很多人會諷刺地受傷自己，只為在網上社交平台獲得更多關注或「Likes」，又名Attention Seeker。宣美則選擇通過歌曲，喚起大眾對這現象的關心。MV中的可見，宣美吃過彩色的心型藥丸、用刀斬手指及在正在倒塌的仙人掌前自拍等，行動看似非常無厘頭，但正正是在反映現實社會中，的確有人會為呃Like而不顧自身安危，獲粉絲大讚用心。

《Noir》MV中的宣美，濕身淋水後手持電線自拍，反映現代人為呃Like不惜一切。（影片截圖）

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而《Noir》的打歌服亦相當大膽，用色鮮艷外，配搭大量浮誇的飾物和髮型。宣美亦有在個人Instagram上傳大量美照，她細緻的五官充分駕馭歌曲的風格外，模特兒的身材更是相當吸晴。宣美因為有一對又細又直的長腿，被稱為「腿精」，這次她同樣沒有吝嗇一對美腿，穿上多條迷你短裙拍攝，請粉絲眼睛吃冰淇淋。

《Noir》造型搞怪得來帶些少性感，宣美完全沒有吝嗇美好身材。（影片截圖）