有村架純姊姊兩度整容擺脫「豬扒」稱號　上節目公開削骨手術過程

日本女星有村架純憑着清純甜美的外型，加上在戲劇作品中不俗的表現，讓她成為當紅的新生代女星。而她的親姐姐有村藍里，就走性感路線，作為寫真偶像出道以來，常常被拿來和妹妹比較，更因為齙牙嘴型被網友嘲笑。日前她在自己的Blog承認去年秋天做了顎面骨骼整形手術，並在節目《The Nonfiction》中披露過程。

有村架純外型清純可愛，是不少男士心目中的女神。（IG圖片）

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有村藍里曾上過節目《中居之窗》（ナカイの窓）的醜女特輯，她因為笑起來露齙牙和牙齦、鼻塌扁，被網友人身攻擊像猩猩、《進擊的巨人》中的巨人、甚至說她像《火星異種》中的小強等，更被封「豬扒」，令她十分受傷。她更為此拔掉6顆牙做牙齒矯正，甚至花100萬日圓（約7萬港元）做電燒牙齦手術，可惜效果未算最好。為了變靚，有村藍里再接受下顎削骨整型手術，並在節目中公開過程。

有村藍里因為齙牙嘴型被網民嘲笑像猩猩。（網上圖片）

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有村藍里坦言一直以來對自己的嘴型都感到自卑，甚至到了無法在人面前笑的地步，所以儘管家人及朋友並不贊成，但她仍決定接受手術。手術歷時將近5小時，從口內切開，上下顎都做了切骨，讓鼻子、嘴唇、下巴呈一直線。她在手術當天為自己打氣，但內心仍然很害怕，更忍不住落淚。手術完成後3個月，她的樣貌有明顯變化，覆診時更表示仍未習慣自己的臉，但當醫生問道現在是否比較快樂時，她聞言哽咽：「現在搽口紅都變得開心，未來可以挑戰更多髮型、化妝等，覺得很期待」。

有村藍里在節目中公開手術過程，手術前後變化明顯。（影片截圖）

有村藍里忍唔住眼濕濕！（影片截圖）

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有村藍里公開承認整容，更在節目中披露手術過程，不少網民都大讚她變靚變可愛，認為她踏出這一步非常勇敢，還稱讚「兩姊妹都有自己的特色」、「姊姊加油」！

有村藍里今年1月曾在IG上載與妹妹有村架純的合照，當時她已經做了手術，比起之前靚了不少。（IG圖片）