【巴黎時裝周】馬天佑自編自導自演短劇　一人分飾兩角

時尚達人馬天佑早前出席巴黎時裝周，4天的行程，馬佑今次不只係睇show 咁簡單，更喺IG 推出 #怪我過分美麗 系列，自編自導自演，拍左不同主題的短片。整個系列概念，源自蔡依林的Ugly Beauty專輯，所以短片的背景音樂都有用到該專輯的歌。
馬天佑今次到巴黎時裝周嘗試拍不同主題的短片，以另一種角度詮釋時裝周。
今次馬佑參加時裝周，不再只局限於影靚相著靚衫，佢將時裝周所發生，所到過既地方，都用故事再包裝比大家知。現代版漢堡神偷、經典台劇《海派甜心》角色林達浪，仲演埋自己靈魂出竅，每個角色都入型入格。當中最突破嘅係馬佑一人分飾兩角，扮粉絲追星，以呆呆粉絲look喺巴黎街頭跳舞，更引來不少途人拍照影相。video 一出，很多人留言超愛這形象。
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對不起久等了！ 第二支 #怪你過分美麗 影片準備好了！ 一名粉絲在巴黎街頭追逐偶像 最終這一名粉絲獲得了….. 日常 就是靈感的來源 所以 看得出來 這一次我的造型是像誰嗎🤔 他就是海派甜心的 林達浪 達浪 達浪 達浪達浪達浪 達浪 達浪~ (超喜歡他和寶珠姐的) 腦公 就像腦裏的主人公一樣 主宰腦裏的一切 大概我的腦公是一位有多很鬼主意的 可以讓我有很多不同的主意 每個人也有他獨有的腦洞 其實每一個腦洞就是代表着不同的機會 敢想敢做 什麼事情也是一個的機會 無論是什麼樣的幻想 只要踏出了第一步 就會有機會實現 要走出自己的 comfort zone 去接觸更加多東西 就好像Y/PROJECT 每一件單品有無限可能 每一個穿搭也會有不一樣的樣子 只要稍微動一動 就會有不同的結果 只要願意嘗試就可以有一個不一樣的結果 其實很多東西只要微微的動一下 就會有千萬的可能 不要少看自己的想法 想法有千萬種 每一種都有他的獨有之處所以 就像Y/PROJECT 的設計師Glenn Martens一樣的 當你在想在他的設計是否在背後藏著什麼神秘意義的猜想 他卻告你大家背後可能不需要什麼高深的理由 只是純粹have fun - Camera man/頭號粉絲: @lewimage Choreographer/粉絲二號: @danie_c 粉絲三號/: @iimmsam Director/ editing/ 粉絲四號: @dozkuo.photo 超級經理人/道具組: @i.m.kary - #智障馬天佑跳舞日記 #uglybeauty #腦公 #workwithmayao #yproject