【巴黎時裝周】馬天佑自編自導自演短劇　一人分飾兩角

時尚達人馬天佑早前出席巴黎時裝周，4天的行程，馬佑今次不只係睇show 咁簡單，更喺IG 推出 #怪我過分美麗 系列，自編自導自演，拍左不同主題的短片。整個系列概念，源自蔡依林的Ugly Beauty專輯，所以短片的背景音樂都有用到該專輯的歌。

馬天佑今次到巴黎時裝周嘗試拍不同主題的短片，以另一種角度詮釋時裝周。

今次馬佑參加時裝周，不再只局限於影靚相著靚衫，佢將時裝周所發生，所到過既地方，都用故事再包裝比大家知。現代版漢堡神偷、經典台劇《海派甜心》角色林達浪，仲演埋自己靈魂出竅，每個角色都入型入格。當中最突破嘅係馬佑一人分飾兩角，扮粉絲追星，以呆呆粉絲look喺巴黎街頭跳舞，更引來不少途人拍照影相。video 一出，很多人留言超愛這形象。