周杰倫歐洲個唱主辦方捆綁銷售門票　薛之謙親回應：我炒作什麼？

近幾年想喺香港睇演唱會越來越難，內部訂票可以被CUT，信用卡優先訂會入唔到網站，公開發售仲要早幾日瞓街輪候。原來睇騷難唔止香港，歐洲都係一樣。周杰倫世界巡迴演唱會早前宣佈以倫敦及巴黎作終點站，旋即引起當地歌迷撲飛熱潮，點知呢日傳出主辦方留言，如購買薛之謙個唱門票即可優先訂周董個唱飛，惹起網民不滿。

周杰倫薛之謙分別將於倫敦舉行演唱會，估唔到因為屬同一主辦單位而引起風波。（網上圖片）

有歌迷上載周杰倫及薛之謙倫敦主辦方「魔音娛樂」嘅短訊，佢地喺通訊群組寫：「買了薛之謙倫敦演唱會門票的小伙伴們，就是我們魔音的好朋友！之後應該可以保證你們買到周董演唱會的門票哦。」消息傳出後唔少網友將茅頭直指薛之謙，話佢3月10號倫敦演唱會門票仲未賣完，主辦方先提出同周董捆綁銷售。

主辦方表示買薛之謙演唱會門票，就可以保証買到周杰倫演唱會門票，引起粉絲不滿。（網上圖片）

事件引起薛之謙及周杰倫粉絲間罵戰，而薛之謙本人於3月6號下晝發微博，正面回應呢次事件：「我坐在家裡甚麼都沒幹，說我拉著周董炒作……英國的傻X主辦方在我的歌迷群裡順咀說到周杰倫前輩的票，管我甚麼事？……我炒作什麼？我的實體唱片？我有任何好處嗎？」言談間不難發現薛之謙對一次又一次被攻擊感到相當無奈。

薛之謙發長文回應事件。（薛之謙微博）